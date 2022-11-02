彰化是農業大縣，社頭鄉農會為照顧服務更多農民，今年初斥資千萬打造全新的「多功能服務大樓」，提供經濟實惠的農藥買賣、攪拌服務外，還有農友休息空間。（吳建輝攝）

彰化是農業大縣，社頭鄉農會為照顧服務更多農民，今年初斥資千萬打造全新的「多功能服務大樓」，提供經濟實惠的農藥買賣、攪拌服務外，還有農友休息空間，本週末將在農會歡慶落成，將邀請台語小天王許富凱現身歌唱，共同推廣農產，歡慶服務中心落成。

彰化縣社頭鄉位在八卦山麓西側，除了東邊八卦山台地與南投縣接臨屬於丘陵地形外，其餘都是平原地形，全鄉耕地面積超過2100公頃，佔全鄉土地面積約60％，農業人口約有9300人，佔全鄉人口20％。

社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，服務中心現址是舊的肥料倉庫，建於1935年，因年過於老舊不堪使用，今年代表大會通過拆除改建全新的農民服務中心，由農委會補助640萬元，縣府補助150萬，農會自籌400餘萬，順利完成服務中心的興建。

蕭浚二說，為了慶祝服務中心興建完成，週末11月5日將利用全新的展場空間，舉辦「農遊社頭與芭弟相遇」農產推廣活動，當天將會有21個農會輔導的家政班舉行聯合成果展競賽，將用精湛的手藝，結合在地食材製作特色農村料理，提供展售讓民眾享用。

蕭說，當天還有青農市集，食農闖關遊戲，更邀請小朋友最喜歡的yoyo劇團到現場演出，另外藝人楊繡惠，歌手許富凱也會現身同歡，共同推廣共同推廣農產，歡慶服務中心落成，歡迎全國鄉親11月5日上午9點到社頭農會，一起共襄盛舉。