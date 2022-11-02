民眾黨新竹市長候選人高虹安遭國民黨對手林耕仁爆料任用男友當公費助理，民眾黨主席、台北市長柯文哲2日坦言認識高的男友，但沒深交，批評對手從研究所打到私領域實在太過分。他下午重申高虹安已說過助理聘用是依法行事，至於私領域的部分，「作為文明社會我們不應該多說什麼。」

柯文哲下午合體出席2025雙北世界壯年運動會授旗儀式，媒體問及高虹安遭爆找男友當公費助理卻不做事，外界認為此案已涉及公領域，柯文哲表示，高虹安已講過助理聘用是依法行事，至於她私領域的部分，「作為文明社會我們不應該多說什麼。」

外傳柯文哲與該名助理有暢通的聯繫管道，柯文哲說，他跟助理一定認識，但如果要說是密切往來，「沒那麼密切啦」。

至於民進黨新竹市長候選人沈慧虹任職台北市停車管理工程處時，被爆出接受議員請託協助銷單，柯則說，自己不知道對方被爆料什麼內容，還要大家把這問題拿去問沈慧虹，笑說事件發生時他還沒來台北市政府。