台新金(2887)今舉行法說會，相較於其他金控辦理現增的情況，台新金總經理林維俊表示，台新金不同於其他金控，由於8月處份了10億股的彰銀，目前存放在台新銀的現金部位仍有190餘億元。台新金目前並沒有現金的需求，不排除未來考慮併購或是對子公司增資。台新金扣除因交換債等存放在集保的彰銀股票外，仍有約5.1億股的彰銀股票可供出售。

台新金控今年前三季稅後淨利83億元，相較去年同期為178億元，年減53.6%。若排除併購台灣保德信人壽認列之廉價購買利益與後續衍生之評價變動，以及及彰銀處分導致相關會計處理變動影響，年減25.8%。

第3季底台新金每股淨值為12.27元，每股稅後盈餘為0.58元，年化股東權益報酬率為6.06%。此外資本結構穩健，金控、銀行、證券及人壽資本適足率分別為132.4%、14.2%、316%及422%。

台新銀第3季NIM為1.26%，季增7個BP;存放利差為1.59%，季增9個BP，上述NIM和存放利差均為近5季來新高，展望第四季維持樂觀看法，全年的NIM可望維持在1.22~1.23%之間。

台新金原先持有彰銀23.4億股，2021年6月有出售2億股，後來發行交換債，提發2.5億股到集保專戶，另外發行交換特別股3億元，後2200萬股出售，接著再有有一筆10.5億股的鉅額交易。目前排除專戶中的5億多股，目前台新帳上可出售的彰銀持股約5.1億股。