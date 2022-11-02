國際獅子會300-C1區台中市青山獅子會及300-C2區台中市太平泗維獅子會捐贈台中市消防局第三救災救護大隊溪湳分隊個人式紅外線熱像儀等救災神器。（溪湳分隊提供／馮惠宜台中傳真）

為提升消防弟兄火場救災安全，國際獅子會300-C1區台中市青山獅子會及300-C2區台中市太平泗維獅子會特別斥資25萬元購置，個人式紅外線熱像儀、搜索繩索組、LED安全顯示及連續性波形二氧化碳監測器等各式救災救護器材一批，贈與台中市消防局第三救災救護大隊溪湳分隊，也增添火場救災利器。

近年消防弟兄因救災殉職事件時有所聞，為提升消防弟兄救護能量，國際獅子會300-C1區台中市青山獅子會及300-C2區台中市太平泗維獅子會特別購置救護利器進行捐贈，台中市消防局第三救護大隊2日也在溪湳分隊舉辦捐受贈儀式，希望藉此拋磚引玉，吸引更多善心人士能夠認同消防隊為社會大眾服務的理念。

溪湳分隊分隊長林伯羽指出，此次捐贈的個人式紅外線熱顯像儀、延伸搜索繩索組及LED安全顯示套件等，可使消防同仁快速在火場內找尋起火點及確認受困者位置，有效運用水線撲滅火勢及迅速將受困者救出火場，並確保消防同仁出入火場安全，進而提升火場救災安全；另連續性波形二氧化碳監測器能透過偵測患者呼出氣體的二氧化碳波形及數值，監測及提昇救護人員急救品質。

消防局第三救護大隊大隊長詹仁傑感謝台中市青山獅子會及台中市太平泗維獅子會對於消防工作的支持，並將愛心與熱忱化為實際行動，讓消防人員能增添利器一批，消防局將善用設備，並運用在救災救護上，守護民眾生命財產安全。