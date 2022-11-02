全聯實業旗下「全支付」與純網銀「將來銀行」合作傳佳音，目前每七名存戶中就有一人完成綁定全支付。為使更多國人可享有此快捷順暢且使用場景多元的金融服務，將來銀行11月起加碼推出回饋方案，凡新戶完成裝置綁定並完成連結全支付帳戶可獲250全點，消費滿額再獲100全點，回饋合計高達350全點。

將來銀行總經理許柏林指出，與股東發展生態圈是將來銀行重要的發展策略，未來也會與全聯等股東深化合作，並不定期推出讓客戶更有感的優惠及服務，此外，年底前也將續推出更多亮眼金融商品服務，持續朝「成為最佳金融商品服務平台」目標邁進。

疫情促使無現金生活型態蓬勃發展，國人對行動支付的使用頻率及消費金額屢創新高，將來銀行開業之初即積極與電子支付展開合作，而9月上線的「全支付」在上線短短52天內會員人數突破200萬戶，迅速攀上電子支付業者第三名，深受民眾喜好。將來銀行身為全支付唯一合作的純網銀，趁市場好評，再推出限期兩個月的超殺回饋案。凡國人使用將來銀行APP開戶，輸入專屬邀請碼「PX8888」，完成裝置綁定及連結「全支付」至將來銀行帳戶後，可獲250全點的超狂回饋。

不僅如此，將來銀行更加碼祭出「客戶首次連結消費回饋」專案。存戶在活動期間內，於「全支付」APP或透過PX Pay首頁之全支付錢包專區，首次連結指定將來銀行帳戶後，使用該帳戶消費單筆滿200（含）元以上即可獲得100全點回饋，每月限量前5000名，總計10000名，每一全支付帳戶限回饋一次。

將來銀行表示，9月起與全支付強強聯手即獲得客戶滿滿好評。截至10月下旬，每7名將來銀行存戶中，就有1名存戶完成將來銀行帳戶與全支付的綁定，雙方間的總交易筆數也突破10萬筆並快速成長，特別邀請目前尚未開立將來銀行帳戶的全聯忠實客戶，不妨在12月1日的全聯週年慶結束前，把握機會使用活動專屬邀請碼「PX8888」開立將來銀行帳戶、完成裝置綁定並連結全支付進行消費，不僅可享將來銀行最高達350全點的超級回饋，期間全支付還與40多家品牌合作發出優惠券，優惠相當多元。

將來銀行今年以來話題連連，不僅推出刷卡回饋最高5％、活儲最高3.2％、信貸利率最低1.58％起的三大神級優惠至少到年底，讓網友大呼佛心外，在擴大金融服務場景及推出新金融商品也屢有斬獲。