一名網友表示，看見有人把機車停放在身心障礙者專用停車位旁的斜線區，讓他非常驚訝，因為那個格子真不是機車停車位，引起網友討論，不少人看完驚呼，原來那不是斜著劃的機車位，難怪每次都覺得某幾格特別小。台北市交通局解釋，身心障礙者專用停車位旁邊的白色斜線區，其實是方便身心障礙者上下車的預留空間。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》發文表示，每次看到有機車停在身心障礙者專用停車位旁的斜線區都覺得很不可思議，因為那個格子真的不是機車停車格，就像是馬路上的待轉區不是汽車停車格一樣。

從網友上傳的照片中看到，賣場外面有個身心障礙者的停車位，車格旁邊劃了一排斜線，有3輛機車完美地斜放到方格裡面，乍看之下，和一般的機車停車格超像。

貼文引起網友討論，不少人驚呼，一直以為這是機車停車格，長知識了。「我真的不知道有身心障礙者專用停車位的下車空間這件事，真以為是機車停車格」、「還真遇過客人問我怎麼機車格畫那麼少又那麼小」。另有網友說，身心障礙者專用停車位旁邊的斜線區，其實是讓身心障礙者上下車的空間。

台北市交通局臉書粉專表示，身心障礙者專用停車位主要提供給有需求的身心障礙者使用，依照道路交通管理處罰條例規定，違者可處新台幣600到1200元罰款。而身心障礙者專用停車位旁邊的白色斜線區，則是提供給身心障礙者方便上、下車，並不是機車停車格。