因為疫情的關係，睽違兩年的「2022 GOKIDS CON 台北桌遊嘉年華」上週六終於在三重體育館舉行，主辦單位「GoKids玩樂小子 & Asmodee」是全球最大桌上遊戲出版發行集團，致力於創造更多有趣的遊戲，並帶給小朋友歡樂，此次邀請「龍華動畫台」參與年度盛事，肯定其自製的《桌遊新鮮報》桌遊開箱節目，推廣並介紹多元桌遊給觀眾們。希望能夠藉由活動帶給全臺灣所有的爸爸媽媽小朋友們不一樣的體驗。

這次，在「2022 GOKIDS CON 台北桌遊嘉年華」中，「龍華動畫台」為了能與現場小朋友互動，準備了簡單的翻翻樂桌遊與大小朋友同樂，桌遊新鮮報的主持人小龍哥哥和原創姐姐，也特地上台跟小朋友進行腦筋急轉彎 QA大放送，「龍華動畫台」的哥哥姐姐們走出攝影棚，就是想鼓勵小朋友多動腦，多跟朋友或家人互動玩桌遊。

「桌遊」是近幾年在台灣廣受歡迎的休閒活動、社交方式，不管是「玩樂小子」或是「龍華動畫台」，就是希望推廣沒有壓力玩「桌遊」，不僅可促進孩子們學習與成長，藉由「桌遊共玩」做為親子的溝通橋樑，讓大人們可以正向語言引導，小朋友能正確情緒表達，不僅促進親子關係，從遊戲中得到的體悟，才會讓孩子印象深刻，才是理想目標。

小朋友最愛的《桌遊新樂園》、《桌遊新鮮報》都已經上架在「龍華卡通官方YouTube」。