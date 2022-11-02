台北市有12個行政區，住起來各有優缺點，一名網友日前到天母時，驚呼當地好像是另一個台灣，大家挨窮喊苦時，住天母的夫妻卻是帶嬰兒在公園散步，老人玩法式滾球，每個人臉上的充滿自信與希望，其他地方都看不到，就連網友們也認同「住在天母30年，真的是很舒服，很難形容」。

這名網友日前在PTT表示，當台灣紛紛擾擾吵半天，或是大家在喊窮、生活苦的時候，他去到天母都覺得那裡好像是另一個台灣，看到的是年輕夫妻帶著嬰兒在運動公園散步，男的帥、女的正；老人們在玩法式滾球，到了中午大家就在咖啡廳吃簡餐，還有很多帶小孩的媽媽好像都不用上班。原PO發現，住天母的人都有一些共通點，「大家臉上都充滿了希望跟自信，這種特質都沒辦法在其他地區找到」，好奇住天母是不是很幸福啊？

對此，網友們紛紛留言：「是，該有的都有，還有棒球可以看」、「真正宜居的地方」、「住那邊的都是超天龍人啊」、「認真說，天母的氛圍全國獨一無二，這不是錢砸得出來的」、「天母真的很樂活，而且又不用擔心經濟」。

網友也分析住天母的優點，「那裡宮廟超少，宮廟越少居住品質越高」、「老外都愛住那」、「天母真的很適合居住，以台北市來說居住感受是最健康的，沒有匆忙感，生活步調慢」、「真的很舒服，磺溪散步、走古道上陽明山、逛三間百貨」、「沒捷運引來的人潮和外來人口，有自己的商圈就是讚，我也很喜歡天母的環境」。