遠傳電信今(2)日與英特爾簽訂「5G姊妹實驗室備忘錄」，雙方首次合作成立5G姊妹實驗室，由遠傳總經理井琪、遠傳網路暨技術群代理執行副總經理郭峻杰、英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧、英特爾企業副總裁暨網路與邊緣解決方案事業部總經理Dan Rodriguez共同出席。透過雙方頂尖技術深度交流、資源共享，將攜手推動前瞻技術發展，以「5G ORAN」、「AI視覺運算」、「垂直場域技術研究」為三大重點領域，持續領先布局，目標精進網路效能與用戶體驗，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速台灣產業創新升級。

雙方已開始整合資源，在「5G ORAN」方面，將發展實驗網路直連計畫，共享測試系統、軟硬體資源；遠傳5G實驗室將引入Intel® Smart Edge Open軟體環境，進行開放網路概念驗證。「AI視覺運算」方面，遠傳已率先加入英特爾電腦視覺平台先期試用計畫(Early Access Program)，將AI視覺分析技術更廣泛、高效率運用於智慧城市與智慧交通等多元場景。在「垂直場域技術研究」方面，雙方將專注於智慧醫療、智慧製造、工業4.0等多元垂直領域，將最新技術導入更多實際場域，加速台灣產業創新升級。

遠傳總經理井琪表示：「遠傳積極整合運用5G『大人物』核心技術，並持續深耕夥伴生態圈。英特爾一直是遠傳很緊密的合作夥伴，很開心再度深化合作層次，與英特爾合作締結5G姊妹實驗室，共享創新技術、軟硬體資源與經驗。透過英特爾領先全球的網路技術、平台開發實力，結合遠傳新經濟布局、豐富的垂直場域建置經驗，將發揮加乘效果，提供消費者與企業客戶，更優質的網路與創新應用，攜手推動產業創新升級，引領台灣科技服務在世界發光發熱！」

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示：「英特爾與台灣生態系有著深厚的合作歷史。從5G網路轉型再到AI邊緣運算的普及化，英特爾身為開放式生態系的倡議者，與客戶一同推動眾多的創新。透過這次的5G姊妹實驗室合作，遠傳未來能透過Intel® Smart Edge Open進行自主開發及管理邊緣應用和網路功能。英特爾將分享更多基於開放架構所打造的軟體解決方案，例如Intel® Geti™ 平台與OpenVINO™ Toolkit，讓電腦視覺領域的應用能更容易被導入企業的日常營運，相信雙方的持續努力將為網路及數位轉型注入新動力！」

本次合作雙方除了在網路技術、電腦視覺、邊緣運算深化交流、共享資源，遠傳更成為全台第一家開始試用英特爾最新「Intel® Geti™ 電腦視覺模型訓練平台」的電信營運商。遠傳5G致力追求卓越，累積豐富的產業經驗與研發能量，一路拔得頭籌，完成多項全台第一、世界第一的殊榮，包含完成全球首次5G獨立組網多切片測試、打造台灣電信業首創「5G ONF開源網路測試環境」等。未來，遠傳將持續接軌國際頂尖技術，精進網路性能與用戶體驗，全力推動5G邁向新階段、商業模式創新轉型，打造台灣科技服務在國際供應鏈的關鍵地位。