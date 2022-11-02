數位發展部部長唐鳳日前表示，數位部將於1個月內媒合跨境大型數位平台與新聞業，進行媒體分潤機制的對談，據悉，Google明日將邀請主流及中小型電子、平面媒體對話。立委林楚茵今日於立法院交通委員會質詢時，要求數位部要確保數位平台業者派決策層級出席，才能有實質進展，部長唐鳳則承諾會留意。

根據NCC委外產業調查報告，國內民眾超過半數從數位平台接收新聞，其中來自Google及Youtube的比例是33％，Facebook是30％、Line Today則為16％。林楚茵指出，這些主流數位平台的母公司都在國外，且具有市場壟斷的優勢，對談中最怕平台業者不理會，甚至被秋後算帳。

林楚茵舉例，澳洲在2021年2月通過媒體議價法時，曾引發Google揚言撤出在澳洲的服務；加拿大今年4月提出「線上新聞法」，Meta也因未受邀表達意見，揚言封鎖加拿大臉書的新聞內容。

林楚茵擔憂，若雙方在台灣談完，但國外母公司不認帳，一聲令下放棄台灣市場，將造成消費者、新聞媒體、數位平台三輸局面。

數位部數位產業署副署長林俊秀回應，明日Google將邀請主流及中小型電子、平面媒體對話，數位部也會與會，Google主要想先了解新聞媒體的想法。

唐鳳則說，會留意平台出席層級的問題。