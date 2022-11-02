中廣與蓋洛普公司10月31日公布最新新竹市長民調，民進黨參選人沈慧虹和民眾黨參選人高虹安皆拿到25.96%支持度，國民黨參選人林耕仁則以14.04%支持度落後。對此，資深媒體人羅旺哲認為，高虹安助理事件對選情來說可能是勝負關鍵，這個關鍵來自於「高陣營對這件事的處理態度」。他也進一步表示，沈慧虹勝選機會已經比過去大很多。

針對該民調，羅旺哲今(2)日在臉書直言，「新竹市的綠、白氣勢，可能正出現變化」。羅旺哲認為，很明顯的，高虹安助理事件對選情來說可能是勝負關鍵，這個關鍵會來自於，高虹安陣營對這件事情的處理態度。他說客觀來看，高虹安相較於過去幾次主動出擊，這次助理事件，就顯得低調許多。

「這，其實不能小看」。羅旺哲表示，在民進黨選情冷卻、止血後，即便過去爭議仍成為大家茶餘飯後的話題，但日子久了，憤怒值也會逐漸降溫。但選舉就是不斷攻防，然後民眾看的是雙方的危機處理，這個處理就是取決大家會相信哪一方。他認為，過去林智堅爭議如此，現在換在高虹安身上也是一樣，如果選情差距大，可能就沒有太大影響，但對五五波拉鋸中的候選人來說，任何一個風吹草動，都可能影響選情、士氣、以及民眾信心。

羅旺哲也在留言區表示，真的別小看這次爭議，從中廣民調來看的話，綠、白已經追平。他說既然已經追上了，等於支持者逐漸回流，可想而知綠營一定會在最後二十天，繼續猛攻，越到最後關鍵，危機處理就更顯得重要，「必須客觀的說，沈慧虹勝選機會已經比過去大很多」。

網友則回應表示「如果新竹市危險，會不會北市也變得不樂觀？畢竟是面對擅長選舉的對手」、「綠藍玩的就是「原來妳也一樣」，希望回到選票歸邊的狀態」、「檢驗政治人物，都該同一樣標準，只有是非對錯，沒有藍綠白紅，若有不法，就該法辦，高若清白，就該接受調查，並且公開宣示，若將來被查出有任何違法，就算當選市長也該馬上辭職才對」、「現在選民越來越聰明 該投誰其實心裡有底」。