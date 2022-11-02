張文桐發明的「發電避震器」已完成具體化雛型之開發工作。（國立台灣海洋大學提供／張志康基隆傳真）

日前結束的台灣創新技術博覽會中，國立台灣海洋大學機械系副教授張文桐及其指導的團隊，所發明的「發電避震器」，獲得發明競賽評審肯定，得到了「鴻海特別獎」及「銅牌獎」。張文桐表示，目前這項發明已完成發電避震器具體化雛型之開發工作，希望能與國內電動車研發單位洽談產學合作與技術移轉等相關事宜。

張文桐指出，為追求節能減碳及永續發展，電動車已成為一種新趨勢，而主要的設計問題之一為續航力的提升。發電避震器結合傳統的車用避震器、機械產業常用的高導程滾珠螺桿與低成本的直流發電機模組將車輛行進時的震動動能透過避震器的伸縮使滾珠螺桿產生逆傳動，進而帶動發電機模組發電，若將產生的電能回充至電動車電池，可望提升電動車的續航力。

張文桐進一步說明，這項發明由避震器模組與發電機模組所組成，避震器模組利用高導程滾珠螺桿可產生逆傳動的特性，使避震器的上下線性運動轉化為螺桿的旋轉運動以傳遞至發電機模組，並透過增速齒輪組來提升發電機的轉速及其發電效率。

經研發團隊以實體模型進行初步測試的結果顯示，若以20公斤力至25公斤的人力推壓避震器模組使之產生約0.1 m／s～0.13 m／s的運動速度，然後透過電表量測其發電機所產生的電壓與電流，則最大瞬間功率至少能達到3 W以上。若是以實際車體的重量來推壓避震器，所產生的功率應可高出此測試結果至少數倍以上。

張文桐表示，目前已完成發電避震器具體化雛型之開發工作，並驗證其可行性，希望能與國內電動車研發單位洽談產學合作與技術移轉等相關事宜，讓這項發明能夠實際應用在電動車上，也正積極尋求國內汽車零組件製造廠商合作，將其商品化以降低硬體成本。