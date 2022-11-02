明明沒有生病，卻常常白天想睡、臉色蒼白，且不管工作、運動或做家事都難以專心嗎？內科醫師傅裕翔和牙醫師劉馥萱指出，有以上狀況出現，你很可能就是「缺鐵一族」，並分享6大類食物中的補鐵食物，包含糙米、紅肉、菠菜、香蕉、花生等。

傅裕翔和劉馥萱在臉書粉專上表示，鐵是重要的造血營養素，能讓人維持好精神、好氣色和專注力，若出現白天想睡、臉色蒼白，不管做任何事都難以專注等現象，就代表你可能缺鐵了，尤其長者和女性，因為年齡和生理期影響，又更容易缺鐵，因此他們分享了在6大類食物中的補鐵好食物。

▎全榖雜糧類：糙米、燕麥、薏仁，也可以選擇加了鐵質的早餐穀物。

▎肉類和海產：紅肉（牛羊豬）、豬血、鴨血、豬肝、生蠔、蝦子、牡蠣。

▎蔬菜類：紫菜、紅莧菜、菠菜、髮菜、紅鳳菜、山芹菜、海苔、木耳。

▎蛋類和豆類：雞蛋、黃豆、紅豆、腐竹、豆腐。

▎水果類：百香果、香蕉、紅火龍果、黑棗、紅棗、紅肉李、葡萄乾、杏桃乾。

▎油脂堅果類：花生、開心果、核桃、黑芝麻、腰果、杏仁，一天吃一個手掌握住的量即可。

醫師提醒，雖然水果中的鐵質含量較少，但因為植物性鐵質需要維他命C才能幫助吸收，建議可以搭配柳丁、奇異果、芭樂等水果一起食用，但要注意糖分攝取。

除此之外，醫師也補充說明，以原型食物補鐵比吃補劑更好吸收，動物性來源則比植物性來源更佳；而茶和咖啡會影響鐵質吸收，建議在餐前餐後一小時內都不要飲用。