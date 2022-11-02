陳淑芳（陳志賢攝）

行政院洗防辦2在法務部大廳舉行「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發布會」。（陳志賢攝）

行政院洗錢防制辦公室為宣導網路虛擬世界的新興洗錢風險，今年特別邀請金馬影后陳淑芳拍攝3支宣導短片，並擔任洗錢防制宣導代言人，洗防辦另製播了30秒與3分鐘動畫片以及Podcast節目，2日在法務部大廳舉行「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發布會」。

法務部長蔡清祥致詞時表示，洗防辦自2017年成立以來，除負責國際洗錢防制組織對我國的定期評鑑工作和針對評鑑缺失結果召集相關政府部門進行改善外，另項重要的任務就是推動洗錢防制與打擊資恐、資武擴的宣導及教育訓練。

蔡清祥說，今年除特別委請金馬影后陳淑芳女士來拍攝短片，針對「大眾篇」、「虛擬資產篇」及「線上遊戲篇」等主題進行宣導外，洗防辦也首次與人氣插畫家柴語錄合作製作宣導動畫，提醒年輕的朋友們，不要誤觸法網成為洗錢共犯。

另洗防辦針對收聽群眾日益擴增的Podcast頻道，也開通了「洗錢防制，金流透明Podcast頻道」作為宣導管道，今年度預計會推出6集，並以不同的主題如：遊戲點數、第三方支付、地下匯兌、常見詐欺類型及我國洗錢防制未來展望等，讓年輕世代透過收聽的方式，也能對洗錢防制及資恐風險能多一層瞭解及防範。

法務部表示，本次宣導短片及Podcast節目，除了將在網路上播放外，宣導短片將在有線電視、便利商店、全國金融機構的ATM提款機上播出，並置放在洗防辦網站供民眾點閱觀賞，後續亦將提供做為全國公、私部門及各級學校教育宣導使用，透過普及化的擴大宣導，建立全民共同防制洗錢、打擊資恐及資武擴共識。

今天的發表會，包括蔡清祥、金管會副主委蕭翠玲、數位發展部數位產業署長呂正華、國立陽明交通大學特聘教授兼財團法人金融消費評議中心董事長林志潔、法務部政次兼洗防辦主任陳明堂、常次林錦村等各司處主管及行政院、外交部及檢察、警察、調查、廉政、金管會、金融業界等主管或人員應邀出席。