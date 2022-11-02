據中新網報導，1日早上6點，福州市皮膚病防治院台籍副主任醫師陳柏叡已到達閩侯縣南嶼鎮柳浪村的核酸檢測採樣點，穿好防護服，做好工作準備。當天7點至9點，他在這裡負責核酸採樣。

昨天是福州發生本輪本土疫情的第11天。10月22日，該市在晉安區、閩清縣「願檢盡檢」人員中，先後發現4名核酸檢測陽性人員。截至10月31日，福州累計報告本土無症狀感染者742例、確診病例134例。

福州發生本輪本土疫情以來，連續開展區域核酸檢測。廣大醫務工作者、社區工作者、志願者堅守核酸檢測第一線，其中不乏在福州工作的台籍醫師的身影。陳柏叡表示，他擔任主委的福州市台胞投資企業協會醫療服務委員會，已有16名台籍醫師加入到核酸採樣隊伍中。

「這不是少數人的戰『疫』，而是在福州生活的所有人的戰『疫』。」陳柏叡說，「福州是我們的家，抗疫是大家的事，很榮幸我也是『大白』中的一員。」

這次疫情也是陳柏叡第一次成為「大白」：「我們不害怕、不逃避，對於未來有信心。」

陳柏叡表示，福州市皮膚病防治院近百名醫務人員參與到福州市區域核酸檢測中，每組30人輪換出動。陳柏叡從10月28日起隔天參與一次，1日是第3次參與核酸採樣。

陳柏叡的同事郭宏恩也是一名台籍醫師。參加核酸採樣有時必須凌晨4點就抵達醫院，集合乘車去閩侯縣，因擔心叫不到計程車，郭宏恩索性前一晚住在醫院裡。

郭宏恩請同事幫忙用奇異筆在防護服背後寫下「愛祖國的台灣仔郭宏恩」，大家一起加油打氣，「我跟同事們並肩戰鬥，這時候大家不分是哪裡人，都穿著同樣顏色的防護服，一起為福州努力。」

面對疫情，入住晉安區桂溪社區台胞公寓的台灣青年自發組成防疫志願服務隊，參與社區防疫服務工作。福州市台胞投資企業協會常務副會長、福州賓聯汽車服務有限公司董事長鄒賢告訴記者，10月27日他開始組織志願者隊伍，最初有6個人，現在增加到18人。

鄒賢說，台胞公寓目前有140多名住戶，志願者們在每天核酸採樣的時間裡安排住戶錯峰下樓檢測，還會幫忙在公共環境進行消毒，把網購包裹拿到樓棟內並提醒住戶錯峰取物等。

「大家都相對理性地看待這次疫情，互相幫忙配合，把防疫的事情安排好。」鄒賢說，「台胞們都很團結。」

在榕台商也行動起來，台企連江桃園體育娛樂有限公司、福州福華紡織印染有限公司、福州翁財記食品有限公司、福州賓聯汽車服務有限公司等分別向福州連江潘渡鎮、晉安區鼓山鎮及台胞社區等捐款捐物，累計超過24萬元人民幣。

11月1日上午，福州市台胞投資企業協會採購、募集了酒精、口罩、防護服、牛奶、麵包等物資，先後到晉安區王莊街道福馬社區和鼓山鎮前橫社區慰問一線抗疫工作者，支援社區疫情防控。

疫情以來，在榕台胞守望相助，令福州市台胞投資企業協會會長蔣佩琪深受感動，她說：「不少台企、台胞或多或少都受到疫情影響，但是在面臨事業、工作和生活多重壓力下，大家那份可貴的善良和大愛火苗並未被澆熄。大家有錢出錢、有力出力，共同抗疫，是兩岸同胞心靈契合的寫照。」