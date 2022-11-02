「嘟嘟！」台南市政府前年首度邀來「蒸汽火車之王」DT668國王號南巡，受熱烈迴響，今年配合隆田文化資產教育園區開園，再次力邀國王駕臨，12日從保安站一路北上到後壁站，1600張火車票開賣1天即售罄，沒搶到票的民眾也別失望，可以購買最便宜的區間車票進站觀賞DT668的英姿。

DT668是台鐵現存最大型的蒸汽機車，擁有3項歷史紀錄，包括牽引力最大、噸位最重及最晚退休除役，此次國王號南巡12日在台南登場，起程時間為早上9點40分，從保安站出發，沿途停靠永康、新市、善化、隆田、林鳳營、新營及後壁站；回程為下午2點05分，從後壁站至隆田站。

蒸汽火車在鐵軌上奔馳，是上個世代共同的回憶，也是現今少見的畫面，為了宣傳DT668國王號南巡活動，台南市長黃偉哲親自拍攝短片PO上臉書行銷。

台南市政府文化局民治文化中心管理科表示，1600張的火車票昨日中午12點開賣即銷售一空，無法坐上國王號專屬列車的民眾，市府在沿途8個車站的周邊，舉辦打卡送好禮、特色市集和演出等活動。

另外，緊鄰隆田站旁的隆田文化資產教育園區，園方特別推出好康優惠，只要憑當日搭乘DT668的車票可免費進入隆田Cha Cha園區，參加國王市集、Cha Cha小火車體驗、版畫DIY、蒸汽火車電影播映等活動，沒有車票的民眾，也可購票入園追火車。