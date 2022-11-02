賴清德穿牛仔褲下水 惠恕仁總統這麼說。曾薏蘋攝

賴清德穿牛仔褲下水 惠恕仁總統這麼說。曾薏蘋攝

賴清德穿牛仔褲下水 惠恕仁總統這麼說

副總統賴清德「帛旅專案」第二天行程，參訪被聯合國教科文組織登錄為世界自然及歷史遺產的洛克群島南方潟湖、牛奶湖及無人島鯊魚城；賴清德除了駕船，還和帛琉共和國總統惠恕仁手釣；賴清德穿著牛仔褲下水，被問到後悔穿長褲嗎？他說，「是啊，捲起來沒有用ㄟ」；一旁的惠恕仁總統也笑說， 「it heavy not good」。賴清德笑說，「下次來時就更知道該怎麼穿」。

賴清德今天也初次體驗開船，他操作著方向盤，惠恕仁偶爾在一旁幫忙，賴清德駕駛的非常認真，海風蠻強，賴清德的瀏海都被吹到前額；到了牛奶湖，惠恕仁總統一躍跳進牛奶湖裡，還用水裡的泥敷臉，賴清德雖然沒跳下水，但是也一起跟著大家，用火山泥敷臉。

賴清德受訪說，洛克群島被聯合國教科文組織登錄為世界自然及歷史遺產果然名不虛傳，除了自然景觀美麗，海上風光令人流連忘返外，這次他在惠恕仁總統帶領下，有幾個人生初體驗。

他說，剛剛駕駛了遊艇，沒多久後就一直開，開到牛奶湖，看起來像湖不像海洋，尤其是他附近的山，石頭是萊姆石，牛奶樣的泥，對美容非常有幫助，據說天天敷，看起來年齡可以少10歲。

被問到有抹嗎？他說，他有抹，惠恕仁總統也有抹，「這是一定要抹的」。

賴清德說，惠恕仁總統還有帶他去參觀硨磲貝的保育工作，原來這是先復育好，這麼大的貝類，在台灣很少見，要這麼大的體積，沒想到才只是幼貝而已，復育時間大概5到7年，可以活超過100年，體積最大，大到可以讓一個小孩在裡面，這是屬於保育類，帛琉非常用心在保護。

惠恕仁總統還有帶他去手釣，他說，沒有釣竿，用手直接拿著釣線，這是非常棒體驗；他也有釣到不少魚；他還說，手釣的時候很像在問診，因為有感覺到水流，可以感覺到魚在咬魚餌的不同。

他說，帛琉的魚很豐富，只要有魚餌就會釣到，這些環境在台灣都非常少見，讓他不虛此行，非常鼓勵台灣的朋友能到帛琉，不僅是友好的邦交國，風景又非常棒，很感謝惠恕仁總統做他的嚮導，「今天陪我一整天」，非常熱情歡迎他，不論在公開或私下，都非常肯定台灣的進步，也感謝台灣對帛琉支持跟幫助，他們也期待台灣能加強各項合作，發展更好關係。

惠恕仁總統則分享了小故事說，剛剛釣魚他很緊張，因為他們漁夫釣魚都要大半天或是整天，但是他們時間有限，很擔心釣不到魚，有失待客之道；沒想到釣線一放不到20秒，魚就來咬餌。

賴清德說，魚拉上來後，惠恕仁總統還問他要不要帶回去，「我說，這個不行，顯然牠是來歡迎我的。所以就把牠放回去」。

今天惠恕仁穿著休閒短褲，賴清德穿著長褲，被問到後悔穿長褲嗎？牛仔褲超重的？賴清德說，是啊！捲起來沒有用ㄟ；惠恕仁也笑著說，「it heavy not good！（太厚重了，不適合）」，「Next time we change visit（下次我們來時要換一下）」。