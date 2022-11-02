許姓男子今年7月穿台北市知名女中的校服，進入校園內遭發現，檢方起訴後，台北地方法院依無故侵入建築物罪將許男判處拘役20天，可易科罰金，緩刑2年，並應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付2萬元。可上訴。

今年7月23日中午許男身著市立女子高級中學夏季制服上衣、黑短裙、黑皮鞋、頭戴長假髮，擅自從女中大門旁小門進入校園內，以此方式無故侵入，女中教務主任經學生通報後報警處理。