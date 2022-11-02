為培育雲端與金融科技人才，高雄市政府與國泰金控、亞馬遜網路服務(Amazon Web Services,AWS)，2日在2022 AWS高雄雲端產業峰會中共同宣布啟動「高雄國泰金-AWS國際金融創新中心 (KACIFIC)」計畫，同時國泰金控亦宣布成立資訊開發中心，成為首家進駐亞灣的金融業者，將帶動亞灣國際金融創新科技發展。

高雄市長陳其邁今出席啟動儀式致詞時表示，疫情已改變產業結構與全球生產型態，包括傳產需做數位轉型，以免下一波競爭落後，未來與AWS、國泰金合作在亞灣成立國際金融創新中心，提供絕佳金融科技研發與試驗場域，驗證商業模式與服務模式，也將拓展到農業生產、碳交易等，「選擇高雄是智慧的決定，高雄也會是企業最佳的夥伴。」

國泰金控總經理李長庚表示，近年國泰金控進行全集團數位轉型，持續與地方協作，促進在地產業發展，創造更多就業機會。這次與高市府和AWS合作，成為第一家進入亞灣區成立資訊開發中心的金融業，期待三方合作讓高雄成為金融創新的絕佳試驗場域。

李長庚說，未來高雄資訊開發中心會是國泰金控雲端開發基地，3年可望招募百位以上雲端技術人才，期待與在地夥伴一起在高雄共創未來金融樣貌。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，這次攜手市府、國泰金在高雄成立KACIFIC，寓意從高雄拐個彎就能面向全球，透過人才培育、新創支持與產業數位創新轉型，讓高雄在發展半導體、5G AIoT的同時，亦加入金融科技領域的領先創新，吸引多元人才進駐高雄，引領在地新創與企業轉型、上雲、出海。

高市府經發局長廖泰翔指出，KACIFIC計畫將由國泰金控提供在海內外發展金融科技的專業經驗及多元的在地實習與就業機會，AWS則提供人才培育、新創支持與產業數位創新轉型、高雄AWS Outposts等國際雲端資源，整合高市府跨產業金融創新實證專案及大專院校數位與金融科技人才培育課程支持，與高雄指標企業合作，共同發展跨產業應用實證及創新服務。(記者張雅雲/高雄報導)