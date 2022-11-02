久咳不癒要注意，台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，一名阿嬤長期咳嗽，到醫院照X光發現竟然咳到胃翻出來，原本心臟的位置變成胃，在醫學上稱胃疝脫，但阿嬤不願動手術，出院返家後不僅只能少量進食，且還可能引發嚴重的胃食道逆流。

姜冠宇今（2）日於個人臉書指出，阿嬤長期咳嗽，近日感覺身體愈來愈不舒服，今日上午到醫院就醫，照X光才發現原本心臟位置變成胃，且還扭曲反折，令他看傻眼說「咳到胃翻過來原來是真的」。

姜冠宇表示，這在醫學上又稱為胃疝脫，是胃錯位突破橫膈膜擠入胸腔，明顯是長期咳嗽造成的狀況，需要進一步檢查是不是有其他慢性疾病或氣喘，以及潛在感染後的後遺症，否則在治療過程中沒有改善，還可能加重問題。

姜冠宇說，解決胃疝脫唯一的辦法就是手術縫補橫膈膜，但阿嬤不願意動手術，出院後每天只能進食一點點，且日後還會有嚴重的胃食道逆流。