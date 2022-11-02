2025雙北世界壯年運動會2日舉行授旗儀式，國際壯年運動總會（IMGA）競賽主任莎曼沙海沃德（Samantha Hayward）（左起）、台北市長柯文哲、國際壯年運動總會執行長詹斯荷姆（Jens V. Holm）、新北市長侯友宜、教育部體育署署長林騰蛟一同出席。（杜宜諳攝）

每4年辦理1次的世界壯年運動會，將於2025年5月在雙北市展開為期14天的賽程，台北市長柯文哲2日攜手新北市長侯友宜，自國際壯年運動（IMGA）總執行長詹斯荷姆（Jens V. Holm）手中接下世壯運會旗。柯文哲表示，賽事將以雙北現有場館為主，未有新建場館，未來3年將整修既有場館，預計11月前確認各舉辦地點。

世壯運為結合國際交流、文化體驗及觀光旅遊的運動盛會，將在2025年5月17至30日舉行，共有35種運動種類，將有110個國家、將近4萬名選手及親友參與，為賽事舉辦地帶動運動觀光財，預估將創造逾新台幣100億的總體經濟收益。

柯文哲致詞時表示，2025雙北世壯運是亞洲首場世界壯年運動會，自2020年與IMGA簽訂合約後，隨即展開一系列籌備工作，接下世壯運會旗後，象徵接下籌辦賽會的重責大任，更希望能成為亞洲第一個舉辦世壯運的楷模。

柯文哲指出，本次詹斯荷姆來台除報告目前的籌辦進度，更帶他走訪重點場館，擷取總會辦理世壯運的寶貴經驗及珍貴的意見交流，並依循2017世界大學運動會的賽會經驗，持續朝帶給來自各國選手有著完善的競賽體驗的規劃而努力。

侯友宜表示，受新冠疫情影響，雙北世壯運取代延至2027年的2021關西世壯運，因此成為亞洲首場壯年運動會，2025年一定會帶給全世界一個不同以往且更加完善的運動服務。

談及雙北運動場館盤點狀況，柯文哲表示，當時在選項目時，都以雙北現有的場館來規畫，所以未來三年原則上會以整修為主，並沒有新建場館，11月前會把場地檢查完畢。侯友宜表示，現已盤點33座場館，包括海上運動等，大家共同肩負責任，不會有太大問題。