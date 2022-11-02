新冠肺炎疫情趨緩，南投縣政府2日表彰防疫有功人員，共有101個醫護、企業、宗教團體及個人獲獎；縣長林明溱感謝堅守防線的第一線公衛及醫護夥伴，還有出資捐助防疫物資的企業、團體，共同築起防疫安全網，保護全縣民眾的健康。

防疫表彰大會，包括疾管署中區管制中心主任吳智文、傳染病防治中區醫療網指揮官黃高彬、健保署中區業務組組長李純馥都出席，並分享防疫政策推動的甘苦。

受獎者括廣隆光電科技公司協理陳志雄、聯一光電公司副董事長洪巧芸、寶藝村公司董事長林志穎、添穗國際公司董事長葉惠英、前山國際獅子會長林孟麗、溪部好呆庄主題渡假莊園總經理林怡鳳、家樂福南投店處長蔡健立、天主教玫瑰啟能訓練中心董事長蘇耀文、劉秀忍紀念慈母公益基金總幹事黃碧珠、國民黨南投縣黨部主委林儒彬。其中，熱心公益的林志穎與林怡鳳是夫妻，雙雙獲獎傳為佳話。

慈濟功德會南投聯絡處周秀精、慈濟功德會草屯聯絡處許昆龍、佛光山寺住持釋慧龍、清德寺住持釋慧龍、石龍宮主委吳秋福、東方淨苑住持釋體證、慈德寺住持釋體證、台灣省法華慈善會董事長康惠祈、伊甸社會福利基金會附設耆福綜合式長照機構區長顏彗如、國際獅子會300A1區李翊禎女士、信宏關係企業董事長李宗霖、國際獅子會中寮仁愛獅子會會長溫千雲、熊愛甲冰張老闆、王文玉、唐維澤。

衛生福利部南投醫院副院長洪世昌、草屯療養院院長藍祚鴻、埔里基督教醫院院長蘇世強、台中榮民總醫院埔里分院院長徐慰慈、竹山秀傳醫院院長莊碧焜、佑民醫院院長王斯弘、南投基督教醫院院長鄭均洹、惠和醫院院長鄭高奇、曾漢棋綜合醫院院長曾漢棋、東華醫院院長張國翊、南投縣醫師公會理事長洪一敬、南投縣西醫診所協會理長詹建盛、南投縣中醫師公會理事長張原彰、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、南投縣藥師公會理事長潘志宏、南投縣護理師護士公會理事長李世凱、南投縣醫事檢驗師公會理事長邱仁祥、詹建盛診所護理師謝安寧、錦林診所醫師王國榮、用心生活診所護理長王雅芬、埔里基督教醫院醫師汪海波。

衛生局指出，南投縣的疫情雖不如全國其他縣市嚴重，但防疫忙碌程度不亞於六都，2年多來近800天的疫情戰役，特別感謝疾管署中區管制中心及中區防疫指揮中心，給予適時指導；堅守醫療防線不畏懼的第一線醫療夥伴，更讓染疫鄉親有所依靠。還有出資提供防疫物資的企業團體，無償提供防疫裝備及物資，讓第一線防疫人員能安心作戰。