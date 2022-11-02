木雕藝品拍賣最終流標。(行政執行署提供)

法務部行政執行署屏東分署辦理「123聯合拍賣會」，其中一筆市區797坪土地，最終以851萬6000元拍定，最特別的是，得標人為屏東市公所，平均每坪得標金額為1萬685元，執行人員直言，市公所獵地眼光極佳。

屏東分署透露，該筆土地當天共有2張標單，市公所出價高於820萬元底價且為最高標，搶標成功。該筆土地現由第三人劃設停車格並放置金爐、貨櫃及帆布棚架等物品占有使用中，因為鄰近屏大屏商校區、國仁醫院及麟洛果菜市場，區段非常良好。

而該筆土地原屬張姓義務人所有，他因販售生前契約涉嫌吸金違反銀行法被判刑確定，判決諭知應沒收犯罪所得5106萬餘元，為避免犯罪所得者保留不法利得，高雄地檢署囑託屏東執行分署拍賣，順利拍出完成國家追徵價額程序。

當天另有屏東地檢署囑託變價的自走式破碎機與挖土機各一台，最後以16萬2000元及12萬1000元拍出，屏東執行分署從分案到拍出，費時不到1個月，就現場勘查、鑑價及公告等程序進行非常迅速，以免標的物貶值，並減少地檢署保管壓力。

而此次受矚目的還有2米高紅豆杉木雕藝品，一大早即有民眾遠從台中到場觀覽，現場亦有27組民眾登記競買，該物件數年前鑑價價格逾百萬元，此次起拍價為14萬元，現場詢問者眾，可惜最後在觀望中流標。