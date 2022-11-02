遺產的分配問題常引發家庭紛爭，調解不好可能還會讓整個家族決裂。一名男網友表示，阿公過世後留下不少遺產，但兩名姑姑卻認為遺囑分配有問題，想搶奪他分得的財產。男網友的女友主動獻計幫忙，但事件落幕後，他卻懷疑背後動機不單純，貼文曝光後，掀起熱議。

原PO在FB粉專《靠北女友2.0》發文表示，爸爸在他小時候意外過世，因此阿公特地擬了遺囑，要把兩塊土地及大約100萬的存款交給他，另外兩個姑姑各分得一間房，不料姑姑們卻心生不滿，直說：「小朋友沒資格拿比較多」。

原PO說，女友得知此事後，竟然化身強力軍師，先說要走法律途徑對付長輩，還提供一些壞主意，要挑撥兩位姑姑爭權奪利，而整起事件落幕後，女友更進一步要求原PO：「希望未來能忠於她，否則會倒大霉」，原PO聽完頓時背脊發涼，認為女友「城府很深」，也因此在網路上發文請益：「女友是真的要幫我嗎？」

貼文一出，引來不少網友留言，「有個會打算的老婆也重要，重點是她在你的陣營」、「沒結婚前都好說話」、「還好她心是向你的，不然你就慘了」、「聽某嘴大富貴！你不要我要」、「是你運氣好才能有女友幫忙，不忠會倒霉，我覺得很合理」。