現場查獲的贓物及證物。(黃敬文翻攝)

被害人手腕遭銬到都是傷疤。(黃敬文翻攝)

新北市淡水有詐騙集團涉嫌透過網路刊登高薪工作的廣告，將求職者騙來應徵後隨即以暴力控制，共有26人被關在淡水新市鎮一棟社區大樓內，被迫共同生活在僅5坪大的空間，被害人不僅證件跟存摺遭到沒收，稍有反抗或不聽從指示便會被虐打，直到一名家住高雄的被害人父親親赴淡水報案，警方獲報後立刻組織20多名警力進行攻堅，一舉逮捕8名犯嫌並救出被打得遍體麟傷的被害人。

淡水警方昨(1)日接獲一名來自高雄的鄧姓男子報案，稱自己兒子日前北上求職，結果竟遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，警方獲報不敢大意，立刻循線前往獲報的犯罪現場調查，結果發現該處確實有異，立刻回報請求支援警力。

淡水警分局隨即組織20多名員警，荷槍實彈前往現場攻堅，一舉逮捕主嫌19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名男子，並救出7女19男共26名受害人，並在現場查扣第二級毒品、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺及提款卡等證物。

初步調查指出，詐騙集團將人誘騙來應徵後，隨即將被害人的證件、存摺以及手機沒收，強迫申辦網路銀行充當人頭帳戶後，便與20多位被害人共同關在僅5坪多大的空間，每人皆被以手銬、腳鐐緊緊銬住，且一天僅提供一餐，還被餵毒品加以控制，稍有反抗或不聽從指示就會遭到詐團成員用電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐。

據了解，此案件會曝光，全賴家住高雄的鄧男，他兒子為20歲鄧姓男子，日前透過網路上看到廣告聲稱有5萬至20萬的高薪工作，因此北上求職，結果就被詐騙集團控制，手機跟證件、存摺都被沒收，所幸鄧兒身上還藏有1隻手機，在失聯10多天後他朋友發覺有異，隨即試圖聯繫鄧兒，鄧兒趁隙傳送GPS定位給朋友，而鄧爸在兒子失蹤10多天後原先也求助無門，得知兒子定位在淡水新市鎮後，立刻親自北上到淡水的水堆派出所報案。

警方獲報後先派出5名員警到定位地點勘查，結果發現該處傳出打罵聲以及求救的聲響，趕緊回報請求支援警力，淡水警分局得知後不敢大意，立刻出動20多名員警荷槍實彈，趕到現場攻堅，才成功破獲這起組織犯罪；被救出的26名被害人幾乎全部來自中南部，最長被關近一個月，其中年紀最大的58歲，最小的僅23歲，有5人傷勢較重，救出後趕緊送往醫院治療。

警方初步調查指出，被逮的8人沒有幫派背景，不過背後不排除有幕後金主，目前全案訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害，以及使人為奴隸等案移請地檢署偵辦。

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