仲琦(2419)今日舉辦法人說明會，前三季稅後淨利大增590%，累計前三季每股獲利為1.09元，仲琦看好今年營收成長幅度上看20%，董事長黃文芳表示，缺料問題明顯舒緩，目前對於2023年訂單能見度達8成，看好明年還是一個成長年。

仲琦第三季合併營收為31.63億元，季增加3.98%、年增加46%，歸屬母公司稅後淨利1.08億元、季減少36.2%、年增加258%，單季每股獲利為0.34元。單季毛利率為20.5%，季減少2.99個百分點、年減少1.84個百分點；營業利益率為5.48%，季減少2.58個百分點、年增加1.86個百分點。

仲琦累計前三季合併營收為86.43億元、年增加18.01%，歸屬母公司稅後淨利3.5億元、年增加590%，累計前三季每股獲利為1.09元；平均毛利率為22.4%、年增加2.92個百分點；營業利益率為6.62%、年增加4.06個百分點。

業界最關注的庫存管理部分，黃文芳表示，仲琦今年第一季庫存就達到最高峰，第二季則持平，但第三季就開始下降，預計第四季也會繼續下降，有機會達到合理水位。

仲琦今年預計全年營收會有20%的成長。細看各區域市場，以前三季表現來看，美國前三季營收成長15%，預計第四季會維持這樣的表現，歐洲前三季則成長8%，預計第四季會很強，成長幅度會超越前三季並高於全球平均，至於拉丁美洲全年成長5成更是上看50%。

展望2023年，黃文芳表示，原料供應上，目前缺口已經相較先前小很多，但目前整體需求還是略低於產能供給。以滾動式預估來說，明年整體訂單能見度已經有8成，整體需求還在合理狀況，看好明年還是一個成長年。

低軌衛星領域上，黃文芳表示，仲琦低軌衛星產品在今年下半年已經開始有出貨，但在合併營收占比依舊小於5%，明年度應該會有翻倍的成長。WiFi產品進度上，WiFi7預計明年第二季就會有產品出來。

產能規劃上，主要還是擺在越南廠、目前產能約6~7成，還有很大的空間可以運用，台灣產能占比已經很少，仲琦算是在產能轉移到做的很到位的。

產品售價策略，儘管仲琦客戶端有在商議降價，但因為上游晶片端在晶圓仍有醞釀喊漲下，仲琦目前尚未對客戶降價，但也會研擬和上游供應商進行價格協商。