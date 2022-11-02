港股周三低開65點，最多跌178點；市場觀望聯準會今日稍晚的政策決議。然而市場也期望中國放寬防疫管制措施，鬆綁議題再發酵，A股走強，為港股造好。

香港股市也受到颱風影響，宣布提早於下午1點55分收市。

周三香港恆生指數收漲371.90點或2.41%，為15827.17點。國企股(H股)升145.43點或2.79%，為5355.03點。交易所總成交金額為1060億港元。

同時之間，香港在周三舉行投資峰會，希望重建該城市做為區域金融中心的形象。特首李家超承諾，繼續努力解除新冠疫情的管制。中國官員也重申對香港的支援，並歡迎外國投資人來港。

內房股表現突出，龍湖集團連兩天彈升，收漲18.9%，報12.86港元；碧桂園大漲13.3%；碧桂園服務升12.2%；旭輝升9.0%。

防疫鬆綁傳言的影響，消費股集體大漲，海底撈升8.7%，九毛九升9.4%，呷哺呷哺大漲11.1%。

科技指數也大漲2.65%，理想汽車升10%，美團漲逾5%。