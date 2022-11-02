颱風奈格外圍環流為台灣東北部帶來降雨，但台南主要水庫集水區雨量不多，曾文水庫蓄水率跌到4成以下，南區水資源局指出，今年6至10月雨量僅約往年一半，將加強節水宣導。

經濟部水利署南區水資源局副局長王瑋今天告訴中央社記者，台南地區主要供水來源有曾文–烏山頭水庫系統及南化水庫，統計今年各水庫上游集水區6月至10月降雨量，僅約歷年同期平均值5成，造成曾文水庫蓄水率偏低。

王瑋表示，嘉南灌區今年第二期作灌溉作業預定於11月5日完成供灌，因近期仍有秋冬雜作灌溉用水需求，依氣象預報也還有降雨機會，明年第1期作灌溉將再視屆時曾文–烏山頭水庫蓄水量，邀集相關農政單位檢討因應。

王瑋指出，供應民生用水為主的南化水庫蓄水率仍維持在95%左右，原因除了積極協調農水署高雄管理處於甲仙堰下游灌區採取精密節水灌溉，增加引水時間及水量，並優先運用高屏溪剩餘川流水，提升高雄地區清水北送支援台南地區每日20萬立方公尺，落實南化水庫出水管控措施，盡量增加水庫蓄水。

王瑋表示，依目前水情評估，台南地區民生及產業用水可供水穩定至112年1月底，枯水期間將持續農業加強灌溉管理、增加旗山溪引水機會、增加區域間水資源調度及落實水庫出水管控、產業自主節水等各項措施，並呼籲民眾落實節水。

依據南區水資源局今天下午3時觀測資料，曾文水庫蓄水率39.94%，連同烏山頭水庫的總蓄水量2億5163萬立方公尺，南化水庫蓄水量8535萬立方公尺，蓄水率95.52%。（編輯：黃世雅）1111102