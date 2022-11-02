國家衛生研究院和台中榮民總醫院利用健保資料庫大數據分析發現，曾接受顯影劑檢查者，未來罹患血管性失智症風險比一般人高出3.66倍，研究團隊提醒民眾及醫護人員，對於使用顯影劑應抱持更嚴謹態度。對此，中華民國放射線醫學會強調，使用顯影劑進行影像檢查是現代臨床醫學不可或缺的一部分，呼籲國人勿因噎廢食、拒絕醫師建議的影像檢查。

參與該研究的國衛院群體健康科學研究所副所長許志成，昨天接受媒體聯訪時指出，顯影劑雖然會被身體代謝排除，但慢性發炎作用會持續很久，造成永久性的血管內皮損傷，甚至可能通過血腦屏障，造成腦部血管發炎，因此容易引發血管性失智症。

中華民國放射線醫學會今天發布聲明表示，該研究採用健保資料庫回溯性的觀察、統計分析，呈現使用對比劑（顯影劑）會導致失智症的因果關係；其次，使用對比劑的病人，本身就可能有多重疾病，其自然的病程亦有可能導致失智。

聲明中亦提到，本篇研究論文提到研究的限制也值得注意，例如：分析資料中並沒有包含家族史、菸酒使用的情形，而研究個案對比劑的使用，並沒有記錄正確使用的量，無法呈現量多、量寡所造成的影響。另外，本研究只對有標註失智的健保資料庫的個案 ，但沒有資料可以呈現失智症個人身心健康、疾病長短、神經學相關數據等，因而無從得知疾病分析時病況的輕重。

中華民國放射線醫學會強調，使用對比劑進行影像檢查為現代臨床醫學不可或缺的一部分，許多疾病若缺乏影像檢查將延誤診斷、導致無可彌補的傷害，呼籲國人勿因噎廢食、拒絕醫師建議的影像檢查。

台大醫院影像醫學部主任、中華民國放射線醫學會理事陳世杰呼籲，希望民眾盡量和醫師討論，找到最適合自己的診斷、治療方法，而不要因為害怕而耽誤病情。

許志成昨天受訪時也強調，許多疾病的診斷或治療都需要使用顯影劑進行影像檢查，研究本意並非讓民眾不要做顯影劑檢查，而是務必了解檢查有一定的風險，不要盲目地做、有必要再做。