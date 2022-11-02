台東光祭中的「粉紅色浪漫」，成為網美必拍亮點。（莊哲權攝）

台東光祭中的「粉紅色浪漫」，成為網美必拍亮點。（莊哲權攝）

台東縣政府在知本舉辦的「2022台東光祭」，自10月15日推出以來，已經吸引超過1萬2000人次參觀，其中的「粉紅色浪漫」，1匹白馬佇立在如草原般的竹籤陣中，形成超寫實的夢土，是網紅、網美IG必拍亮點，也點亮具有百年歷史的知本溫泉街區。

座落在知本溫泉區街道旁的「粉紅色浪漫」，是藝術家游文富的作品，他用大量1公尺高的細竹籤，打造成寬廣的草原，草原上佇立1匹白色駿馬，馬鬃及馬尾還會隨風飄搖，白色的迷濛中，一抹淺淺的粉紅光影，還有街道上流動的車輛及好奇的旅客，夢境般的浪漫與奇幻，成為IG必拍亮點。

太麻里鄉三和實驗小學老師陳君涵說，走進許久未踏進的知本溫泉區，看到縣政府精心規畫的「台東光祭」彷彿置身仙境，也再次點亮具有百年歷史的知本溫泉街區，用藝術點燃舊時光，真的是很棒的構想，不僅可以推廣台東光觀光，更是能讓台東人更愛台東，再次踏入感受老街再生。

台東縣政府文化處表示，東部首次舉辦的聲光藝術「台東光祭」，集結來自法國、澳洲及台灣的頂尖藝術家及團隊創作，共展出12件大型裝置藝術作品，自10月15日推出以來，已有超過1萬2000人次參觀，展期到11月13日止，請大家把握機會。