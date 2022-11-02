雲科大目前已完成4款車體造型設計。（周麗蘭攝）

雲林科技大學累積13年研究電動車技術，去年起整合工學院、設計學院、管理學院、未來學院的16名教授，並與18家電動車相關技術業者組成「e-team」（電動車聯盟），打造「YunYech ONE」（雲科1號）電動概念車，預計2023年完成亮相，這也是國內第一輛由大學結合產業開發的國產電動車。

雲科大2010年起發展電動車相關技術，從不同技術層面研發電動車，全球汽車朝向電動車發展趨勢下，去年決定著手打造品牌「YunYech ONE」電動汽車，教育部與雲科大迄今投入2000萬元於技術發展及車體造型設計。

雲科大校長楊能舒今（2日）與18家相關汽車製造產業、雲林縣府祕書長曾元煌共同簽署開發「YunYech ONE」（雲科1號）智慧電動概念車合作備忘錄，這是國內大專院校創舉；未來將採1企業搭配1個校園團隊合作模式。

楊能舒表示，感謝所有廠商支持鼓勵，雖然雲科大也是「皮皮挫」，還是很勇敢的走過來了， 未來電動車市場不可小覷，台灣也絕對不會放棄這個市場，當產學力量集結越來越大的時候，就換政府出手，產官學聯合在一起，力量將可以完全爆發出來。

慧國工業總經理江瑞坤表示，從燃油車變成電動車的大變革過程中，從事汽車產業都心有戚戚焉，希望透過雲科大的e-team聯盟，能夠把平台建立起來，讓汽車產業的先進朋友們一起「打群架」，把產品推到台灣甚至全世界，讓大家看到業界的能力和實力。

雲林科技大學整合工程、設計、管理、未來等4學院共16名教授，有100多名實驗室學生投入，明年8月還將開設量身打造的「產攜專班」，已獲教育部核准。

「YunYech ONE」（雲科1號）電動概念車預計2023年底完成、參展，2024年推出第二代。