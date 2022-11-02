女人懷胎10月非常辛苦，丈夫這時更應該在身旁陪伴與照顧。一名科技業男網友在論壇發文表示，男人有生理慾望是正常的，但因為老婆懷孕有許多不方便，因此有了想要約砲的想法，詢問網友們可以接受嗎？貼文曝光後引發熱議，網友們一面倒留言怒轟。

一名男網友在論壇「Dcard」發文表示，看到很多科技業的學長和前輩們，表面上都跟老婆說不會出軌，但實際上都有下載了約砲APP，表面上說是去加班，事實上都跑去嫖妓，「可以說比比皆是，老婆也不會知道」。

原PO表示，男人有生理需求的現實，「老婆懷孕時畢竟有很多不方便，很難有酣暢淋漓的性愛」，如果男方跟老婆溝通在懷孕期間在外面找其他女生發生性關係，「目的單純是滿足生理需要，就像吃飯喝水一樣，不放任何感情，也允諾做好安全措施」。

原PO想詢問網友們，「不管是約砲、一夜情、嫖妓、包養，或是找女性好朋友解決生理需求」，如果另一半（老公、男友）提出這樣的要求，「妳會答應嗎？大家怎麼看？」

貼文曝光後引發熱議。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，網友們一面倒留言怒轟「你今天車禍受傷，你老婆可以出去約砲嗎？女生不是一個生小孩的工具，請你給予你的另一半足夠的尊重好嗎？」、「誰沒有慾望？管得著自己的稱之為人類，管不住的那跟猴子有什麼兩樣」、「老婆在懷孕生產，是生死交關的事，男方幫不上忙也就算了，連懶叫都管不住…。我個人是覺得這種男人很丟人現眼」、「如果你可以接受孩子不是你的，然後任勞任怨養孩子十八年。那我覺得你的提議可以考慮，笑死」、「不能啊。所以說這種工程師撿回收的就好。別去毒害一般認真乖巧的女生」。