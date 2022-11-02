大陸地方財政終於吃不消，大陸第一財經報導，11月1日起，貴州省貴陽市常態化核酸檢測有了新變化，除部分風險人員可以免費核酸檢測外，其他民眾需按照「願檢盡檢」原則，自費檢測。

報導稱，不只是貴陽，正有越來越多的城市和地區正在加入常態化核酸檢測自費的行列。最近網上熱傳的湖南省約岳陽市經濟技術開發區對區內常態化核酸採樣實行收費，岳陽市的12345熱線工作人員也對此予以證實，並表示不僅僅是經開區，岳陽樓區的常態化核酸採樣也實行收費，收費標準為混管4元人民幣／次。

據第一財經不完全統計，包括貴州省貴陽市、畢節市下屬的織金縣，湖南省岳陽市部分區域、四川宜賓下屬多個縣區、甘肅隴南和酒泉下屬的部分縣區以及廣東惠州市下屬部分區鎮等在內的多個城市和縣區都於近期對常態化核酸檢測的收費政策進行調整，除了特定人群和特定情況外，其他居民核酸檢測均需自費。

由於前往一些公共場所和搭乘公共交通時需要一定天數的核酸陰性證明和健康碼綠碼，居民不得不通過核酸檢測以保證出行順利。