新北選戰，社宅再成戰場！民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室日前針對新北市長侯友宜在造勢場合喊出中和已蓋好3800戶社宅一事提出質疑，並發出聲明表示「算不出來」，對此，新北市城鄉局長黃國峰再度親上火線回應，指出興辦社宅需中央、地方合作，並反問難道林佳龍也質疑中央社宅在湊數？

林佳龍競選辦公室日前舉行記者會，發言人李坤稱指出，依內政部統計，中和地區目前社會住宅數量為1765 戶，再加上規劃中的灰磘地區也不到侯友宜所稱的3800戶，質疑新北市府數字造假。

新北市議員張志豪也批評，侯友宜聲稱任內興建中和 3800 戶在扯謊，現在量就是不夠；立委江永昌也說，侯身為地方父母官，卻講出錯誤的數字，讓民眾認為「侯有疑點、侯有疑慮、侯有疑問」。

對於林佳龍競選辦公室的質疑，侯友宜昨日受訪也回應，表示未來以及現在所興建、整體中長期的規劃，中和有3825戶社會住宅，講得非常清楚；新北市城鄉局今日也發出新聞稿反擊，局長黃國峰指出，興辦社宅的路上需要中央、地方、以及民間團隊彼此分工、攜手合作，這也是行政院核定的「社會住宅興辦計畫」的根本精神。

黃國峰更舉正在都市計畫程序中，原為機關用地的民富安居、原為軍事用地的中和盛昌段社宅為例反擊，表示這2處社宅預定地均納入「社會住宅興辦計畫」，難道林佳龍是想質疑中央社宅都在湊數？所以同理可證，正在進行都市計畫審議的中和灰磘社宅當然也可被計入。

黃國峰強調，糾結社宅統計數據對民眾而言根本毫無意義，新北推動社宅的一大策略就是積極與中央合作，讓新北社宅持續增加，新北明年完工的社宅將達到1.1萬戶，未來持續穩健推動達到至少4.5萬戶的目標。

對於林辦的質疑，黃國峰反問，若林佳龍不認同與中央合作的做法，那他的政見直接興建2萬戶社宅究竟從何而來？更批評他在台中市長任內大開賤賣社宅用地惡例，最終卸任前只完工401戶。

有關中和灰磘社宅開發，黃國峰表示，計畫區北側的中和灰磘社宅預定地非屬山坡地範圍、無涉環評及涵洞拓寬，可先行開發，這是目前正在內政部都市計畫委員會審議中的內容，反批對手搞不清地理位置、無法掌握審議狀況，甚至還不知道保署已有回函表示北側開發未涉及環評，為求聲量而東拼西湊編故事，造謠煽動，無益於未來的在地發展。