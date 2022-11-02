北韓於台灣時間今天上午分別朝黃海及日本海方向共發射10餘枚飛彈，外交部表示，這是北韓首次向「北方界線」以南海域發射飛彈，美國、日本及韓國均已對北韓破壞區域和平穩定的行徑表達強烈譴責。外交部也表達高度關切與嚴正譴責。

外交部發言人歐江安指出，北韓此次發射的飛彈，包括在上午約7時51分從江原道元山地區向日本海發射3枚短程彈道飛彈，其中1枚落入韓國「北方界線」以南海域，觸發韓國東部外海鬱陵島的防空警報。這是北韓首次向「北方界線」以南海域發射飛彈。美國、日本及韓國均已對北韓破壞區域和平穩定的行徑表達強烈譴責。

自本年1月起，北韓已進行29次飛彈試射，並公布「核武力政策法」，聲稱不排除在特定條件下率先動用核武；另外北韓也正進行恢復核試爆的相關準備工作，推升區域緊張情勢。她說，外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻進行各式飛彈試射，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。

歐江安強調，台灣身為印太社群重要成員，將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。我國政府肯定美國、日本、韓國等區域國家對促進韓半島和平、繁榮及無核化的相關努力，也樂願與理念相近國家合作，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。