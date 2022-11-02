被譽為「台灣宮崎駿」的插畫家玉米辰（本名陳旻昱）去年替交通部航港局繪製《守護大海的人》繪本，以前部長林佳龍的名字發行，發表前卻遇到部長交接、現任部長王國材上任，航港局於是將2000本繪本銷毀重印，引起風波。玉米辰今年參加國際插畫大賽，以該繪本拿下兒童出版類獎，忍不住再開酸王國材「給我動力」；王則喊冤沒有下令銷毀，並對玉米辰得獎表示讚許與祝福。

玉米辰去年為航港局創作《守護大海的人》繪本，描述守護燈塔故事，並以林佳龍的名字發行，發表前林卻因太魯閣列車事故下台。玉米辰去年10月突在臉書喊話，別將《守護大海的人》銷毀繪重印，可以捐做公益。王得知後要求航港局保存，但為時已晚，2000本繪本已被銷毀，局長葉協隆自請處分。

《守護大海的人》近日在世界插畫大賽World Illustration Awards 2022拿下兒童出版類獎，玉米辰今再度於臉書開酸，「感謝王國材部長給我動力（其他作品曾被嫌棄到一文不值）」。

王國材回應，恭喜玉米辰得獎，他覺得玉米辰的繪本做得很好，完全支持。但還原去年繪本事件，王國材說，他上任第一天有數十項交接事項，其中一項是交通部主秘對他說有一批繪本要印，是否用部長名字發行，他回說各單位有其所長，不需要用他的名字，回歸各單位局長、董座發行即可，並沒有交代銷毀重印。

王國材強調，當時他認為這件事就回歸各單位自行發行就好，若他知道是印好的繪本，絕不會將它銷毀，畢竟錢都花了。