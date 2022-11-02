成大老年所11月15至19日舉辦「高瞻論壇-迎向百歲餘命 2022 HOPE Forum」系列活動。(曹婷婷攝)

成大老年所11月15至19日舉辦「高瞻論壇-迎向百歲餘命 2022 HOPE Forum」系列活動。(曹婷婷攝)

根據健保資料庫統計，台灣107萬人口逾80歲，百歲人瑞也有1萬多人， 2025年正式邁入「超高齡社會」，成功大學老年所首辦「迎向百歲餘命」論壇，老年所長白明奇倡議以「多歲人」取代老人稱謂，避免年齡歧視，活動也邀請府城百年餅舖舊來發特製800個手寫「成醫百歲」椪餅，鼓勵「多歲人」多動手動腦，活得更好。

人口高齡化是國家醫藥衛生及社會進步的成就，同時也是挑戰，為響應衛生福利部長照2.0政策推動，面對迫在眉睫的高齡化海嘯，成大老年所11月15至19日舉辦「高瞻論壇-迎向百歲餘命 2022 HOPE Forum」系列活動，論壇以「迎向百歲餘命」為主題，彰顯成大及老年所為台灣高齡社會議題的領航者。

成大老年所所長白明奇說，「Live Longer By Living Younger」，好的生活型態才能活得更久更好，他打趣說，如果老人活得更好，成大老人醫院不用營業也沒關係。面對人口高齡成為常態，他主張以「多歲人」取代老人這個稱謂，一來比較中性，二來也避免年齡歧視。

白明奇說，現在出生的人可以活到百歲都不稀奇，而已年過半年者，想要活到百歲，則要做出改變，首先應培養良好生活型態，善用科技控制三高、體重、壓力，並透過運動等專家建議方法來加強體力、減緩退化及預防癌症、失智症到來；他也倡議三筋好，腦筋、血筋、腳筋顧好才能舒適老。

他也提到，門診有很多成大教授、退休教授甚至是教職員工父母患有失智症，這次高瞻論壇也希望能讓更多教職員工一起參與，特別安排臨床經驗豐富的失智症專家和家屬面對面，讓他們更了解失智症及如何進行照顧與陪伴。

成大副校長陳玉女說，電影《楢山節考》深山貧困農村子女將家中70歲老人背至山裡自生自滅；電影《七五計劃》為解決嚴重人口老化問題，認可75歲以上長者享有選擇死亡權利，不同時空背景下，面對高齡者有截然不同習俗，在在說明高齡議題之於當代社會的重要。

成大醫院院長李經維提到，高齡醫學、智慧醫療成為當代顯學，此次高瞻論壇也開創沉浸式學習情境，「夕陽無限好」，期許大家人生下半場都能倒吃甘蔗。老年所副教授吳至行指出，台灣2025年將有近500萬的老年人口，社會福利政策等國家方針需要面對與解決，期望透過本次論壇，帶領大家省思百歲餘命議題。