營建成本提高 闢停車場流標8次 黃敏惠：就像辛苦煮菜被嫌慢

嘉義市義昌公園前瞻停車場工程總經費從原先1.87億增加至2.47億，流標8次才得以順利發包，今終於動土。（呂妍庭攝）

嘉義市義昌公園前瞻停車場工程今動土，各界共襄盛舉。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠主持動土開工，指流標有原因，形容市府團隊十分認真，就像在廚房煮菜煮得辛苦，結果端出來卻被嫌太慢。（呂妍庭攝）

嘉義市政府爭取中央前瞻停車場計畫，2019年12月獲交通部公路總局補助3停車場案，因大環境營建物價上漲、缺工等因素造成工程案多次流標，去年市府二度追加預算，義昌公園停車場工程總經費從原先1.87億增加至2.47億，流標8次才得以順利發包，今嘉義市長黃敏惠主持動土開工，指流標有原因，形容市府團隊十分認真，就像在廚房煮菜煮得辛苦，結果端出來卻被嫌太慢，話語中帶著無奈。

嘉市府向中央爭取3座分別位於嘉北、崇文兩間國小及義昌公園的地下停車場，就是要改善嘉義市的停車需求，但受到大環境影響，營建成本增加，已動工的嘉北國小停車場流標8次，今動土的義昌公園第9度招標才標出去，至於崇文國小停車場已流標18次仍乏人問津，因工程多次流標，市府終將3案預算由原先的8.13億再追加2.17億元，才得以推動地下停車場開闢建設。

黃敏惠表示，嘉義市作為雲嘉南消費觀光中心且商業活動發展蓬勃，車輛停車需求日增，為了帶動更多的人潮，迎來更順暢的交通，停車場的建設勢在必行，感謝嘉義市議會大力支持追加預算，讓工程得以順利開展，也期待位處市中心的義昌公園地下停車場2023年落成後，不僅改善民眾停車問題，隨著道路周邊車輛停入地下停車場後，也帶給民眾更安全的人行空間。

市府交通處表示，截至現今前瞻停車場3案共計追加2.17億元，該金額皆由地方政府全額負擔，市府曾於去年5月函文中央請求補助，中央卻以補助要點規定之增加經費仍請本府自行籌措經費為由回絕，但如此龐大建設經費若由地方政府全額負擔，勢必排擠其餘地方建設，希望中央能夠正視並通盤檢討大環境影響問題，補助經費缺口。