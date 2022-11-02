第五屆中國國際進口博覽會將於本週六開幕，目前各項籌備工作已經基本就緒。中國外交部發言人趙立堅今天（2日）在例行記者會上表示，第五屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦，這是中共二十大之後中國舉辦的首場重大國際展會，相信本屆進博會的成功舉辦將成為今年全球經濟復甦發展的一大亮點。

趙立堅表示，正如昨天中國國際進口博覽局負責人在新聞發佈會上所說，本屆進博會參展國別更廣，展示內容更加豐富，展商產品質量更優，各類活動精彩紛呈。

趙立堅表示，中共二十大報告明確指出，中國將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。

趙立堅指出，進博會的成功舉辦，已經並將繼續向世界表明中國主動向世界開放市場、分享發展機遇的決心和信心，預祝第五屆進博會圓滿成功，相信本屆進博會的成功舉辦將成為今年全球經濟復甦發展的一大亮點。