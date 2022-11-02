台新金(2887)今舉行法說會，總經理林維俊表示，截至第3季底，台新人壽的淨值比高達6%，高出金管會要求門檻3%的一倍以上；台新人壽手上的債券是100%放在AC（攤銷後成本），完全沒有OCI（其他綜合損益按公允價值衡量）部位，換言之，台新人壽沒有淨值受評價減損的科目，前三季的總資產報酬率4.2%，經常性收益率為2.91%。

台新金控前三季稅後淨利83億元，年減53.6%，除了受到大環境影響之外，亦受到去年併購保德信人壽後續衍生評價變動，以及因啟動彰銀處分導致相關會計處理變動的影響，若排除前述影響，其年減幅度縮小至3成以內。台新銀前3季稅後盈餘為92.86億元，台新人壽前三季稅後盈餘為16.28億元。

台新銀行的存、放款業務表現方面，企業放款穩健成長，全行總放款餘額年成長達7%，外幣放款年成長2.6%，台幣放款有8%的年成長，總存款餘額亦有9.4%成長。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達9.7%、10.5%，有效卡數也持續成長已逾416萬張，而特店家數逾16.6萬家持續成長並穩居市場前列。

在子公司台新人壽的業務表現方面，持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能強勁支持，累計前三季初年度保費(FYP)收入為新台幣115.33億元，為去年同期19倍，前三季總保費收入為新台幣222.53億元，年增54.8%，台新人壽累計前三季稅後淨利為16億元較去年同期近4倍成長。值得一提的是，台新人壽良好的風險控管能力以及業務成長動能受到市場認同，獲得中華信用評等公司（中華信評）授予長期保險公司財務實力與發行體信用評等「twAA-」，評等展望「穩定」。在子公司台新證券業務表現方面，由於受到國內外證券交易市場動盪及台灣證券交易量下降的影響，台新證券前三季稅後淨利為5.59億元。