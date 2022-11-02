美系外資針對愛普*(6531)出具最新研究報告，看好其長期兩大事業群前景，但短期仍將受到消費性電子產業逆風影響，故維持對愛普*的加碼評等，將目標價由365元調降到300元。

美系外資表示，有鑑於產業持續進行庫存調整，故愛普*對於近期前景相對保守，但仍對長期物聯網(IoT)和人工智慧(AI)兩大核心事業群前景仍充滿信心，故維持對愛普*的加碼評等，主要是根據其長期增長潛力，但因宏觀不確定性減緩了客戶採用先進的解決方案的意願，將目標價由365元調降到300元。

美系外資表示，愛普*第三季每股獲利為4.3元，高於該外資先前預期，這主要歸功於匯兌收益，單季毛利率43.6%，是來自穩定的ASP驅動，愛普*在面對較高晶圓成本下，其產品組合有利於支撐毛利率。

展望第四季，美系外資表示，預估愛普*營收將季減少28%、年減少51%，主要是因為物聯網需求持續疲軟，但期望AI事業群可以呈現季度成長，且受惠加密挖礦趨勢，2023年可望持續維持動能。預計AI事業群在第四季營收貢獻比重將由20%成長到29%，其可以減緩IoT事業群的負面衝擊。預期愛普*第四季的毛利率落在42.9%，相較第三季43.6%微幅下滑。

美系外資表示，愛普*目前HPC(高速傳輸)客戶主要為加密貨幣採礦，且不只一個客戶，這對NRE來說是一個好的開始，但可能會要2~3年才會進入量產。IoT產品部分，目前穿戴設備和消費市場需求預計在第四季持續疲軟，去庫存將持續下去，但愛普*希望在明年上半年可以完成庫存調整。另外，近期新開出的IPD矽電容產品線，已經開始小批量產出貨，並且積極拿下更多的設計項目，但是預計要等到2023年末或2024 年才會有更大的貢獻，因為宏觀不確定性減緩了客戶採用先進的解決方案的意願。