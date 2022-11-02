台北市勞動局於今（2日）舉辦「2022勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」開跑記者會，金獎音效設計師周震以代言人的身份出席，與勞動局長高寶華、策展顧問陳璽文一同介紹本屆影展精彩影片並邀請評審代表鄭雅慧公布2022勞動金像獎7支入圍影片。勞動局長高寶華上台時表示：「今天何其有幸在這邊參加活動，7年以來這個活動越辦越好、規模越來越大，從各位踴躍的參與，看得出來我們越來越重視勞動議題。」

談及這次勞工影展的主題之一「疫起勞動」，高寶華說，因目前疫情告一段落，大眾重新恢復正常生活、工作和休閒，但工作型態仍出現許多變化，「有什麼法律規定能真正保障勞工在工作上的權益？我們也在上週邀請學者專家一起來探討疫情解封後的工作型態，例如居家辦公怎麼算加班、如何認定？這是我們會遇到的問題，必須儘早去了解可能發生的勞資糾紛、擬定指引。」

勞工影展舉行至第7屆，高寶華特別高興今日有許多工會代表來參與，「希望把這個活動宣傳出去，讓工會會員透過電影中的勞工生活，藉此了解怎麼去保障自身權益，也讓老闆們避免誤觸法律。我們不要談硬梆梆的法條，透過輕鬆愉快的軟性方式把勞動精神傳送出去。」他最後感謝台北市電影戲劇業職業工會的努力，也希望未來能為影展爭取更多經費。

在影視產業辛勤耕耘27年的音效設計師周震今展現職人精神，用意想不到的方式製造出音效，讓觀眾當面感受音效對於影視作品產生的魔力。他也分享今年擔任代言人的心情，「非常榮幸，過去都是大明星擔任代言人，今年大膽找幕後人員，當然想藉此機會宣傳一下和勞工議題相關的紀錄片。」他特別提到今年參與創作的《九槍》剛好和策展人陳璽文監製《神人之家》競爭本屆金馬獎最佳紀錄片，希望屆時大家都能進影廳觀賞這兩部片。

被問到擔任音效師最有趣的事，周震說：「去創作出各種可能性，尤其是聲音是電影中很重要的敘事角色，但大家因為多用視覺思考，聲音容易被忽略，但其實可以用內心潛在等手法去表現，不同案子就有不同挑戰。」最重要的前置作業？他表示：「要先把合約搞定，因為費用、買斷等都是大家常常遇到的問題。」用簡單的一句話點出影視產業的勞資問題，直言不諱也讓主持人敬忍不住打趣說：「哇！這個代言人沒有在講場面話。」

今年「勞工影展」和「勞動金像獎得獎影片」再度結合，集結來自西班牙、法、日、韓、芬蘭、美國等國23部片，如《失業風暴》由法國影后茱麗葉畢諾許主演，改編自2010年撼動法國紀實報導文學《資深記者化身底層階級180天》，她詮釋資深記者化身勞工體驗底層失業生活、《改革好萊塢》揭露了好萊塢產業的秘辛，呈現了這幾年國際世界持續關注的「＃MeToo」、「Time’s Up」運動，片中也由許多好萊塢一線女藝人梅莉史翠普、娜塔莉波曼等人親自現身，發聲提供自身經歷，以平衡女性在全球電影工業勞動市場的待遇與處境。

《降河洄游》為已逝演員吳朋奉遺作，獲得今年第57屆金鐘獎迷你劇集電視電影類男主角，該片探討台灣捕鰻市場為利益糾紛而影響勞動權益及職場安全。同時還有亞洲獨立製片導演王君弘及Sean Wang以紀錄片類型影片，剖析亞洲勞動面面觀，讓觀眾一次擁有多面向的影片一飽眼福，期許觀眾能夠透過本屆影片徵件競賽和勞工影展的放映，了解國際移工、職場安全、後疫情時代勞動力市場轉變等議題，紛亂動燙的世界，無論是勞工或資方，如何因應未來可能發生的轉變。

本屆勞工影展共有「疫起勞動」、「勞動群象」、「勞動金像獎」3大主題，111年11月25日至30日及12月5日至7日期間於「光點華山電影館」放映，其中「勞動金像獎」單元將搶先放映由多部參賽作品中脫穎而出的本屆7部得獎作品，分別是《海與岸》、《臨演人生》、《台灣紳士》、《阿義》、《有時 Mama有時 Mimi》、《司機On the Road 公車》、《阿母ㄟ柑仔店與它的關係企業》，首獎35萬元獎落誰家，將於111年11月27日的頒獎典禮揭曉。

影展將於111年11月3日至12月7日期間，於KKTIX線上免費預約，或現場免費索票、團體票可電洽預約，影展期間更將有映後座談，民眾觀影後可與講者進行現場互動，並有機會獲得精美禮品旅行三件組。片單詳情及索票網址請至活動官網查詢，相關問題可洽詢承辦單位台北市電影戲劇業職業工會。