台東市仁昌街1條既有防火巷屬於私有地，去年被其他建商買下打算興建大樓，引發居民抗議。（蔡旻妤攝）

台東市仁昌街1條既有防火巷屬於私有地，去年被其他建商買下打算興建大樓，引發居民抗議。（蔡旻妤攝）

台東市仁昌街1條既有防火巷屬於私有地，去年被其他建商買下打算興建大樓，引發居民抗議。（蔡旻妤攝）

台東市仁昌街1條既有防火巷屬於私有地，去年被其他建商買下打算興建大樓，引發居民抗議。（蔡旻妤攝）

台東市仁昌街1條既有防火巷屬於私有地，去年被其他建商買下打算興建大樓，引發居民抗議。（蔡旻妤攝）

台東市仁昌街10巷的透天民宅，1986年興建時中間保留1條防火巷兼通道，由於這條既成道路屬於私有地，去年被其他建商買下，打算將這條防火巷及2側4間房子拆除，蓋7層樓大樓，附近26戶居民掛白布條抗議。台東縣政府建設處回應，基於公共利益和安全，短期內不會發給建照。

1名婦女坐在防火巷內，高喊「絕不妥協、捍衛鄰近住戶的安全」，鄰近住戶在住家前紛紛掛起白布條寫著「官商勾結」、「低價買巷道，高價賣大樓，奸商」、「抗議縣政府包庇阻斷逃生路」、「饒慶鈴大人，妳在哪裡」。

鄰近26戶居民找來各級民代主持居住正義，因為社區地號269、269-1雖是私設通路，但長年被當作社區民眾的防火巷使用，近期地主將土地賣給建商，居民擔憂，未來蓋設大樓阻礙通道，若真發生意外，救護及消防車無法進入，恐危及當地居民的人身安全。

台東縣議員林參天到場為居民發聲，他說，居住權是人民最基本的權利和訴求，希望台東縣長饒慶鈴傾聽人民的聲音。

當地住戶陳復龍說，這個社區1986年開始興建，1987年底民眾陸續入住，當時建商已經預留防火巷兼通道，雖然未將產權移交給住戶，但這37年來都由住戶使用，埋設管線，這表示當時的地主同意住戶當作既成道路使用。

住戶聲明，這條4.4米的防火巷通道，歷經37年供社區和不特定人士通行，要求台東縣政府列為既成道路，並重新鋪設柏油路，同時停止發放建照給建商。

台東縣政府建設處回應，基於公共利益和安全，短期內不會發給建商建照。原則上，如果要改變通路，需取得該區全體住戶同意下，才得以變更，否則仍應保留原來道路使用。