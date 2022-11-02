大陸央視新聞用戶端報導，大陸國家主席習近平2日上午在人民大會堂會見正式訪問中國的巴基斯坦總理夏巴茲。強調中國和巴基斯坦是好朋友、好夥伴、好兄弟。近年來，兩國在世界變局亂局中相互支持、砥礪前行，彰顯中巴鐵桿情誼。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中巴關係，始終將巴基斯坦置於周邊外交的優先方向，願與巴方提升全方位戰略合作水準，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為中巴全天候戰略合作夥伴關係注入新動力。

習近平強調，中方讚賞巴方堅定推進對華友好合作，感謝巴方在涉及中國核心和重大關切問題上支持中方，將堅定支持巴方維護國家主權和領土完整、發展利益、民族尊嚴，堅定支持巴基斯坦實現穩定團結、發展繁榮。中方對巴基斯坦人民遭受特大洪災深表同情，將追加提供緊急援助，幫助巴基斯坦災後重建，支持巴方恢復災後農業生產，加強防災減災、應對氣候變化合作。

習近平介紹了中共二十大取得的重要成果。習近平指出，中國將繼續堅持對外開放基本國策，不斷以中國新發展為包括巴基斯坦在內的世界各國提供新機遇。中方願同巴方深化發展戰略對接。雙方要用好中巴經濟走廊聯合合作委員會機制，以更高效率推進中巴經濟走廊建設，將其打造成「一帶一路」高品質發展示範性工程。要加快推進瓜達爾港配套基礎設施建設，發揮港口對地區聯通發展的輻射帶動作用。雙方要共同努力，為早日實施一號鐵路幹線升級改造專案和卡拉奇環城鐵路項目創造條件。

習近平代表中方歡迎巴基斯坦擴大優質農產品對華出口，願同巴方拓展數位經濟、電子商務、太陽能等新能源合作，扎實推進農業、科技、民生等領域合作，將繼續為巴方穩定金融形勢提供力所能及的支持。中方支持中國工業強省同巴方結對子推進產業合作，希望巴方提供良好營商環境。習高度牽掛在巴中國人的安全問題，希望巴方為赴巴基斯坦開展合作的中國機構和人員提供可靠安全環境。

習近平指出，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。面對高度不確定的世界，雙方要站在歷史正確的一邊，保持在國際多邊機制中的高水準合作，在重大國際地區問題上密切配合，維護真正的多邊主義，維護國際公平正義，維護開發中國家共同利益，為世界提供確定性和正能量。中方願同巴方一道，推動落實好全球發展倡議和全球安全倡議，推動全球經濟治理體系朝著更加公正合理、普惠共贏的方向發展，構建人類命運共同體，為兩國發展提供有力保障，為世界和平穩定和共同繁榮作出更多貢獻。

夏巴茲表示，非常榮幸成為具有里程碑意義的中共二十大成功召開後首批受邀訪華的外國領導人之一，這充分彰顯了巴中之間的深厚鐵桿情誼。謹代表巴基斯坦政府和人民再次熱烈祝賀習近平當選連任中共中央總書記。過去十年來，在習近平領導下，中國取得了偉大發展成就，並在國際上堅持多邊主義，推動團結和合作，為維護世界和平與發展作出重要貢獻，充分展現出負責任大國風範。世界離不開中國，沒有任何勢力能夠孤立遏制中國發展。相信習近平的遠見卓識不僅將繼續領導中國創造更加輝煌的成就，也將引領世界走向更加光明的未來。

夏巴茲表示，深化巴中全天候戰略合作夥伴關係是巴外交政策基石和社會各界共識。衷心感謝中國政府和人民為巴方抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴幫助，並在巴遭受特大洪災後提供慷慨援助。沒有任何國家像中國這樣真心誠意幫助巴基斯坦等開發中國家。巴方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉港等核心利益問題上的立場，希望學習借鑒中國成功治國理政經驗，堅持自力更生，同時深化同中國各領域合作，從而更好實現自身發展，這是巴未來前進方向和唯一選擇。

夏巴茲說，中巴經濟走廊建設對巴經濟社會發展產生了深遠影響，巴方願同中方一道，持續推進高品質共建「一帶一路」，希望中方大力支持推進一號鐵路幹線升級改造和卡拉奇環城鐵路等重要基礎設施項目建設。巴方將進一步強化安保措施，全力保護在巴中國機構和人員的安全。巴方全力支持習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，願同中方加強在國際地區事務中溝通協作，為維護世界和平與發展作出積極貢獻。巴中友誼堅不可摧，巴方將永遠同中國堅定站在一起。

會談結束後，習近平在人民大會堂金色大廳為夏巴茲舉行了歡迎宴會。