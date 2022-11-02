彰化市成功路上知名爌肉販今天開張了，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

彰化市成功路上知名爌肉販今天開張了，縣長王惠美和民代們都紛紛去捧場。（吳敏菁攝）

彰化市成功路上知名爌肉販今天開張了，民代送花籃，讚美文也讓人覺得很絕倒。 （吳韋達提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣府拿出先前製作嚴選69家爌肉飯為主角的美食地圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣府拿出先前製作嚴選69家爌肉飯為主角的美食地圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化是爌肉飯的故鄉，日前「夜市爌肉飯」宣布結束營業，「魚市場爌肉飯」也傳出要頂讓，讓網友形容「彰化最黑暗的一天」、「一次滅2家我心情好糟」沒想到名店阿泉爌肉販也跟著歇業，還好只是裝修，今天開張了，縣長王惠美和民代們都紛紛去捧場，秀出照片，爌肉配晶瑩米飯穿透螢屏也傳香，縣府趕緊再拿出先前製作嚴選69家爌肉飯為主角的美食地圖，鼓舞饕客們的心。

一家爌肉飯的興榮或關歇，牽動彰化人、旅外鄉親和全台各地熱愛爌肉飯美食者的心，日前爌肉飯新聞熱爆，簡直比選情還受到關注，彰化人說「可不是嗎？吃飯皇帝大呢」。

彰化縣長王惠美2日透過臉書表示，彰化的爌肉飯可以說是「舉世聞名」，說到彰化美食人人都可以反射地講出爌肉飯。前陣子有幾家名店在經營上有些調整，差點沒讓我們這種一早就在吃爌肉飯的彰化人崩潰。得知成功路上的爌肉飯恢復營業，行程經過當然要行動支持，下去外帶一份，果然大排長龍，我們也得按先來後到取「美食」。彰化有好米、好菜、好肉，每家的爌肉飯都好吃，嫩而不膩，自己的美食自己挺，我們一起繼續用新台幣買爆彰化美食們！

2日成功路上知名阿泉爌肉飯恢復營業，許多民代都送上花籃祝福，議員吳韋達祝詞還寫著「在別人熄滅時，您為我點燈」，讓人看得都「哇！彰化乾脆也來辦個美食讚文比賽」。

縣府城觀處表示，彰化爌肉飯可說是全民美食，三餐都可以選擇爌肉飯當主食，縣政府曾經出版爌肉飯為主角的美食地圖摺頁，嚴選69家網路評選近五顆星店家涵蓋15個鄉鎮，還供不應求，讓民眾按圖索驥，走到哪都可以搜尋到彰化美食爌肉飯。尤其在彰化市爌肉飯可說是三步一小家五步一大家，使用新鮮的三層肉，各家的獨門配方、滷汁，配上香Q的白飯，可稱是絕配，咬一口入口即化的爌肉、爬一口香噴噴米飯，不僅唇齒留香，有飽足感，還有滿滿的膠原蛋白，是最親民的平價美食，請大家為彰化的美食加油！