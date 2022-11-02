疫情改變了很多人的人生，他就因疫情曾遭逢事業最低潮，卻也因疫情再邁向人生高峰。從事食品烘焙的孫瑞榮，早期在黃昏市場賣麵包、月收入達數十萬，但SARS摧毀他的事業，一度曾想帶著孩子走絕路，所幸老父親協助讓他重新站起來，近幾年遇到新冠疫情，他透過研發扭轉情勢，讓業績提升200％。

孫瑞榮說，他讀的是食品加工，出社會後即開了家麵包店，但生意不好，當時黃昏市場更開始興盛，決定轉戰市場擺起麵包攤，從開始的僅1場做到後來有20多場，事業甚至發展到北部、還開設中央廚房，月入數十萬。

萬萬想不到的是，突如其來的SARS疫情讓民眾不敢逛市場，孫瑞榮的事業也兵敗如山倒，當時還不到30歲的他，僅僅半年即負債近2000萬，他說，當時壓力很大，一度想不開，甚至開車載著孩子到中彰大橋，最後是被孩子天真無邪的臉龐救回來。

孫瑞榮的父親知道情況，變賣田產援助，協助他重新創業，他說，幾經思考決定轉型，改製作白麵包、專門銷給早餐店，他利用過去學生時期的知識改良麵包，短短2年就償還積欠父親的債務，之後再轉型研發吐司周邊商品。

人生第二度遇到疫情，孫瑞榮沒有被打倒，甚至因疫情創造人生事業高峰，他說，危機也是轉機，曾遭遇失敗的經驗，近幾年即著手開發冷凍食品，將厚片吐司與台灣小吃結合，研製20多種周邊商品，原本1個月銷量約10萬片，疫情期間單月銷量達200多萬片，翻轉人生。

孫瑞榮強調，人生做什麼都會有瓶頸，但「山不轉路轉」，他採取多角化經營，即便近來疫情趨緩，基本營業情況不會受影響。