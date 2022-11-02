全球半導體產業雜音頻傳，大廠紛紛縮減資本支出，包括台積電罕見調降今年資本支出近2成，韓廠SK海力士宣布2023年資本支出削減一半。然而，另一家韓廠三星電子卻無意跟進下修資本開支，韓國時報引述專家說法指出，這暗示三星可能會增產NAND flash，進而發動價格戰。

全球記憶體市場沒有可見的復甦跡象，儘管如此，三星不但不砍資本支出，今年反逆增12%至54兆韓元，高於去年的48.2兆韓元，引發外界關注。

韓國時報報導，外界認為，DRAM市場由3大廠三星、SK海力士與美光科技掌控9成市占，三星在此領域不大可能發動價格戰。但在NAND flash方面，三星或許打算擴大投資，藉著砍價增產、擠壓對手市占。

Samsung Securities科技團隊主管Hwang Min-seong也說，國際NAND flash市場終究會出現整併潮，從產能來看，此一領域有較多擠壓對手的空間，預期三星明年的投資重點包括增產NAND Flash等。