國民黨高雄市長候選人柯志恩今下午到內惟市場掃街。（柯宗緯攝）

陳其邁暗酸韓國瑜任內「這政績」為0？ 柯志恩反嗆回應了

民進黨高雄市長陳其邁今（2）日暗酸，前市長韓國瑜任內是0座運動中心自己上任後則規畫14座。陳其邁競總更怒批，國民黨高雄市長候選人柯志恩只會說空話，不提運動政策。對此，柯志恩今反嗆，陳其邁難道也在罵謝長廷、陳菊這兩位民進黨市長沒做事嗎？她重申，自己提出要根據市民人數來倍增興建國民運動中心，怎麼可能沒提政策呢？

陳其邁今出席「AWS高雄雲端產業峰會」時暗酸，前市長韓國瑜任內運動中心數目是0。陳其邁說，他上任後，規畫14座運動中心，其中5座在運作、5座興建中，其餘會加緊腳步，滿足市民運動需求。陳其邁競總發言人高閔琳更指，柯不提運動政策，只會說空話。

柯志恩今下午到內惟市場掃街時回擊，她說，陳其邁是在罵謝長廷跟陳菊嗎？用韓市長1年半的時間，來酸過去這20年來，這兩位民進黨市長都沒做任何事情嗎？韓國瑜需要被他酸嗎？陳市長可能勢必要想清楚一下。

柯志恩指出，所謂的國民運動中心，應像新北跟台北是全新蓋的，才能完全符合市民需求，但目前為止，陳其邁市長所做的很多運動中心都是改建，或用現有學校體育館增補，跟市民期待有很大落差。

柯志恩直說，自己提出很多運動政策，她特別指出，像鳳山人口已經30幾萬，應該要有第2座國民運動中心，以及楠梓人口急速增加也應該設立國民運動中心。

柯志恩強調，國民運動中心跟學校來做些改建，那只是叫做運動據點，「不要把國民運動中心跟學校運動據點扯在一起，這是兩個截然不同概念」，她認為該根據市民人數來倍增興建國民運動中心，「我怎麼可能沒有提出來（運動政策）呢？請把資訊搞清楚」。

另方面，針對民進黨高市議員李雅慧、高市議員候選人黃雍琇今痛批，柯志恩時任立委，主張讓私校「學費自主」，形同要讓私校學費「漲到飽」，任職淡江大學學務長時，更被學生具名指控在會議中，把反漲學費的學生「趕出去」，不只沒有給青年「減壓」，根本是「加壓」、「打壓」，如今選舉到了才變一張臉，就只為了騙票。

對此，柯志恩解釋，對方是否搞不清楚「學貸跟調整學費是兩碼事」，針對學貸部分，是她提出幫年收入在114萬以下的清寒家庭子弟爭取3年內免利息，希望延長償還期限，這點何錯之有？

至於調漲學費，她重申，調漲學費主責權在教育部，很多私校校長希望調整學費才能發展私校特色，但學校提出需求最後都被教育部否決；民進黨沒搞清楚學貸跟學費差異，她感到非常遺憾，應先搞清楚，再來問柯志恩吧。