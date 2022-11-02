大陸頂流女星楊冪因演出多部人氣影視作品，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，登上事業巔峰。楊冪過去多次被拍到髮際線超高，或是頭禿一大塊的糗樣，最近她一系列美照被發現頭髮變茂密，她大方透露自己在用生髮液，讓網友都驚呆。

楊冪今（2）日在微博分享替時尚雜誌《ELLE》拍的封面美照，過去她的禿髮危機一度引起話題，這次罕見把瀏海梳上去、全部紮成一個包頭，露出她高顏值的臉蛋；她也興奮表示，「大背頭很久沒出現了，升級闖關路上新的嘗試」。

楊冪使用生髮液一事曝光，讓網友都很震驚。（圖／摘自楊冪微博）

而楊冪在接受訪問時，說到她的髮型師發現她髮際線長出很多新萌生的頭髮，自曝已經使用朋友推薦的生髮液一段時間，還說會先經歷瘋狂脫髮，讓原本不健康的頭髮加速脫落，才會再長出健康的新髮，「本命年不破不立」。

近年來楊冪頭頂禿一塊成為不少網友揶揄她的話題之一，沒想到她成功拯救禿髮危機，也讓不少粉絲都替她高興，還紛紛喊：「姐，什麼牌子我也想要」、「姐真的把耿直大方展現得淋漓盡致啊」、「全網求同款生髮液」、「冪冪真的很真誠，什麼都敢說，也不去避諱。」。

楊冪目前已是大陸頂流女星之一，儘管2018年和男星劉愷威結束近5年婚姻，但完全不影響她演藝路，反而越來越旺，工作幾乎沒停過；雖然楊冪離婚後曾爆出熱戀鮮肉男星的緋聞，但從未表態，至今感情狀態仍是謎。