美國太空軍（US Space Force）的最高開發和採購官員向採購人員發出了一條信息，呼籲企業在部署衛星和地面系統時優先考慮速度，並將以2年的節奏交付的規劃，這意味太空設備迭代不再堆科技，力拼把一大堆全新的技術和功能都掛上去，而是更靈活快速的小幅度更新。

據美國《防務新聞》（DefenseNews）1日報導，美國太空軍採購和整合的助理部長卡爾維利（Frank Calvelli）在10月31日的備忘錄中說「以前開發少量大型衛星以及大型單片地面系統的方法已經不再是常態，」。

卡爾維利於5月宣誓就職，是第一位致力於發展太空能力的收購主管。這份由 C4ISRNET和首獲媒體報導的備忘錄是在10月27日國防戰略發佈的。這份高層文件強調，鑑於來自中國和俄羅斯的威脅和日益「魯莽」（Reckless）的行為，需要「有彈性和冗餘」的衛星陣列。

國防戰略指出：「太空領域，（美國）國防部將通過部署多樣化、有彈性和冗餘的衛星陣列來減少對手的早期攻擊動機，」。 「我們將通過提高防禦能力和增加重組選擇來增強我們對抗破壞的能力。」

這些原則包括：建造更小的衛星和地面系統；在項目開始時制定可靠的採購策略、促成簽約官員和方案管理人員之間的合作、授予可執行合約、保持程序穩定性、避免過度分類、及早交付地面系統、讓行業對成本和進度承諾負責並提供有效的功能。

ICYMI: #SSC hosted a Reverse Industry & Collaboration Day last month focused on Space Mobility & Logistics. Attendees shared how their technologies can support plans for Orbit Transfer, Satellite Repositioning, Refueling, Repair, Resupply, Servicing, Debris, etc.#DiscoverSSC pic.twitter.com/uwZb7zVt3z — Space Systems Command (@USSF_SSC) October 12, 2022

卡爾維利說：「隨著對太空系統的威脅不斷演變，而且太空在保護我們的部隊以提供優勢方面變得更加重要了，及時提供太空能力對我們的國家來說變得更為關鍵。」

太空系統司令部（Space Systems Command, SSC）官員表示，該部正在重新思考其能力建設的方式，選擇增加數量和更加頻繁的交付，而不是傳統的大型複雜的項目。

SSC系統整合辦公室主任萊昂（Claire Leon）在10月19日的會議上表示，該司令部現在正在擬定計劃，以每2年發布一次新的能力發布。這種方法類似於太空發展署每2年發射1次新的飛彈監測衛星和通信衛星的計劃。

其中包括關於需要多少資金才能以2年的節奏交付的規劃，這意味者每一次迭代不會看到一大堆全新的技術和功能都掛上去，而是專注於未來版本可以構建的特定技術。「我認為你會看到我們在開展業務的方式上發生了一些根本性的轉變，這些轉變確實更加敏捷。」